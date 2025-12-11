Opinión
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estas son las empresas que no pagarán el bono de Navidad

En total, 236 compañías recibieron exención este año, según el Departamento del Trabajo

11 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dinero Navidad
En total, 272 empresas solicitaron no pagar el bono. (Shutterstock)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El Departamento del Trabajo anunció que 236 empresas recibieron, este año, una exención para no pagar el bono de Navidad a sus empleados, tras cualificar con los criterios establecidos para no hacer al amparo de la Ley 148 de 1969.

RELACIONADAS

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez, indicó que esto representa una disminución de 39 patronos menos que reciben la exención, al compararlos con el año pasado.

En total, 272 empresas solicitaron no pagar el bono.

Vélez precisó que otras cinco empresas recibieron una exención parcial, “por lo que tendrán que distribuir proporcionalmente el 15% de sus ganancias netas entre sus empleados”.

“Esta tendencia refleja, no solo un sector patronal más estable y responsable, sino una mayor conciencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales. La estabilidad del sector privado contribuye a impulsar la economía, fortalece la relación entre patronos y empleados y eleva la calidad de vida de nuestra fuerza laboral”, sostuvo Vélez, en declaraciones escritas.

Las empresas que solicitaron la exención pertenecen a las industrias de comercio, construcción, manufactura y servicio, precisó la agencia en comunicado de prensa.

En la lista, se identifican múltiples colegios privados y restaurantes, así como entidades que han tenido problemas económicos este año, como la Asociación del Hospital de la Asociación de Maestros.

Revisa la lista:

Lista de patronos con Exención del pago del bono de Navidad 2025 by El Nuevo Día

Todas las empresas que solicitaron exención tienen una plantilla empleados que asciende a 33,628. No obstante, el Departamento del Trabajo precisó que esta no es la cantidad real de los trabajadores que se impactarían con las exenciones aprobadas, por lo cual harán gestiones adicionales para recabar datos sobre el impacto.

“Por otro lado, unos 104 empleados recibirán el bono de manera parcial y 1,005 empleados devengarán la bonificación total a tono con la Ley, ya que las peticiones de sus patronos fueron denegadas. La agencia se encuentra evaluando el proceso que seguirán para requerir a las empresas proveer datos precisos sobre la cantidad real de empleados que estiman serían impactados por la exoneración solicitada”, estableció la agencia.

Vélez indicó que, este año, el proceso inicial de la auditoría de los casos fue hecha por un “task force” compuesto por cinco contadores, que apoyaron al Negociado de Normas de Trabajo.

La funcionaria urgió a los empleados a revisar la lista de patronos que recibieron la exención. Si su patrono no está en la lista y no recibe el bono, a más tardar el 15 de diciembre, deben comunicarse con el Negociado de Normas de Trabajo al (787) 754-5353 extensiones 12400, 12404, 12407, 12408 o 12411. También pueden acudir a sus oficinas regionales de la agencia.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
