Estas son las empresas que no pagarán el bono de Navidad

El Departamento del Trabajo anunció que 236 empresas recibieron, este año, una exención para no pagar el bono de Navidad a sus empleados, tras cualificar con los criterios establecidos para no hacer al amparo de la Ley 148 de 1969.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez, indicó que esto representa una disminución de 39 patronos menos que reciben la exención, al compararlos con el año pasado.

En total, 272 empresas solicitaron no pagar el bono.

Vélez precisó que otras cinco empresas recibieron una exención parcial, “por lo que tendrán que distribuir proporcionalmente el 15% de sus ganancias netas entre sus empleados”.

“Esta tendencia refleja, no solo un sector patronal más estable y responsable, sino una mayor conciencia en el cumplimiento de las obligaciones laborales. La estabilidad del sector privado contribuye a impulsar la economía, fortalece la relación entre patronos y empleados y eleva la calidad de vida de nuestra fuerza laboral”, sostuvo Vélez, en declaraciones escritas.

Las empresas que solicitaron la exención pertenecen a las industrias de comercio, construcción, manufactura y servicio, precisó la agencia en comunicado de prensa.

En la lista, se identifican múltiples colegios privados y restaurantes, así como entidades que han tenido problemas económicos este año, como la Asociación del Hospital de la Asociación de Maestros.

Revisa la lista:

Todas las empresas que solicitaron exención tienen una plantilla empleados que asciende a 33,628. No obstante, el Departamento del Trabajo precisó que esta no es la cantidad real de los trabajadores que se impactarían con las exenciones aprobadas, por lo cual harán gestiones adicionales para recabar datos sobre el impacto.

“Por otro lado, unos 104 empleados recibirán el bono de manera parcial y 1,005 empleados devengarán la bonificación total a tono con la Ley, ya que las peticiones de sus patronos fueron denegadas. La agencia se encuentra evaluando el proceso que seguirán para requerir a las empresas proveer datos precisos sobre la cantidad real de empleados que estiman serían impactados por la exoneración solicitada”, estableció la agencia.

Vélez indicó que, este año, el proceso inicial de la auditoría de los casos fue hecha por un “task force” compuesto por cinco contadores, que apoyaron al Negociado de Normas de Trabajo.