¿Cuántas solicitudes se han recibido para no otorgar el bono de Navidad?

A escasos días de que venza el plazo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció que este año recibió un total de 272 solicitudes de exención total o parcial al pago del bono de Navidad del 2025. Esto representa, 25 solicitudes menos que el año pasado (2024), cuando 297 patronos peticionaron la exención, informó la agencia en un comunicado de prensa.

La secretaria de la agencia, María del Pilar Vélez Casanova, señaló que la disminución de solicitudes de exención denota una tendencia positiva en la capacidad patronal para cumplir al amparo de la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como ”Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada”.

“Esta reducción evidencia mayor estabilidad económica y el compromiso del sector patronal con un beneficio importante para miles de trabajadores en Puerto Rico y sus familias como los es el bono de Navidad”, agregó la funcionaria.

Vélez Casanova recordó que este año se creó un grupo de trabajo especializado (taskforce) integrado por contadores que laboran en distintas áreas de la agencia destinados a auditar los casos recibidos y brindarle apoyo al Negociado de Normas de Trabajo, quien tiene a su cargo los procesos. La creación del equipo especializado respondió a necesidades clave como agilizar la evaluación de solicitudes y garantizar mayor precisión en el análisis, en respuesta a la política pública de la gobernadora Jenniffer González.

¿Cuándo publicarán la lista?

La secretaria del Trabajo indicó que el proceso de verificación y análisis de los casos se encuentra en una etapa semifinal.

“El equipo está llevando a cabo una exhaustiva validación de los datos asociados a solicitudes recibidas. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y exactitud de la información provista por los patronos que han solicitado la exención total o parcial del pago del bono de Navidad. Una vez completado el proceso, el DTRH publicará la lista oficial de patronos solicitantes, la determinación final y el impacto en los empleados”, informó la agencia en comunicado.

El año pasado, unos 275 patronos resultaron exentos de pagar el bono de Navidad a sus empleados. En ese momento, la agencia informó que recibió un total de 297 solicitudes de exención de bono, de las cuales 275 habían sido acogidas con exención total. Otros ocho patronos recibieron exención parcial.

Ante un 2025 que incluyó el cierre gubernamental más extenso en Estados Unidos, el DTRH dijo desde noviembre que se prepararía para la radicación de solicitudes de exención en el pago de este beneficio garantizado por ley.

Los patronos tienen entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre para pagar el bono de Navidad.

La ley permite a los patronos no pagar el bono, siempre que demuestren que el pago de este beneficio no exceda el 15% de las ganancias del negocio.

La Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada (Ley 148) se aprobó en 1969 y luego de eso, ha sido enmendada.

De acuerdo con la ley, si el bono no se paga en la fecha establecida, “el patrono vendrá obligado a pagar, en adición a dicho bono, una cantidad igual a la mitad del bono en concepto de compensación adicional cuando el pago se haya efectuado dentro de los primeros seis meses de su incumplimiento”.