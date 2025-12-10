Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:12 PM
S&P 500
6834.53
-0.09%
·
Dow Jones
47560.29
-0.38%
·
Nasdaq
23576.49
0.13%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cuántas solicitudes se han recibido para no otorgar el bono de Navidad?

El Departamento del Trabajo revela la cantidad de entidades han pedido una exención total o parcial

10 de diciembre de 2025 - 10:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recibió este año un total de 272 solicitudes de exención total o parcial al pago del bono de Navidad del 2025. (El Nuevo Día)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

A escasos días de que venza el plazo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció que este año recibió un total de 272 solicitudes de exención total o parcial al pago del bono de Navidad del 2025. Esto representa, 25 solicitudes menos que el año pasado (2024), cuando 297 patronos peticionaron la exención, informó la agencia en un comunicado de prensa.

RELACIONADAS

La secretaria de la agencia, María del Pilar Vélez Casanova, señaló que la disminución de solicitudes de exención denota una tendencia positiva en la capacidad patronal para cumplir al amparo de la Ley Núm. 148 del 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como ”Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada”.

Esta reducción evidencia mayor estabilidad económica y el compromiso del sector patronal con un beneficio importante para miles de trabajadores en Puerto Rico y sus familias como los es el bono de Navidad”, agregó la funcionaria.

Vélez Casanova recordó que este año se creó un grupo de trabajo especializado (taskforce) integrado por contadores que laboran en distintas áreas de la agencia destinados a auditar los casos recibidos y brindarle apoyo al Negociado de Normas de Trabajo, quien tiene a su cargo los procesos. La creación del equipo especializado respondió a necesidades clave como agilizar la evaluación de solicitudes y garantizar mayor precisión en el análisis, en respuesta a la política pública de la gobernadora Jenniffer González.

¿Cuándo publicarán la lista?

La secretaria del Trabajo indicó que el proceso de verificación y análisis de los casos se encuentra en una etapa semifinal.

“El equipo está llevando a cabo una exhaustiva validación de los datos asociados a solicitudes recibidas. Este proceso es fundamental para garantizar la transparencia y exactitud de la información provista por los patronos que han solicitado la exención total o parcial del pago del bono de Navidad. Una vez completado el proceso, el DTRH publicará la lista oficial de patronos solicitantes, la determinación final y el impacto en los empleados”, informó la agencia en comunicado.

El año pasado, unos 275 patronos resultaron exentos de pagar el bono de Navidad a sus empleados. En ese momento, la agencia informó que recibió un total de 297 solicitudes de exención de bono, de las cuales 275 habían sido acogidas con exención total. Otros ocho patronos recibieron exención parcial.

Ante un 2025 que incluyó el cierre gubernamental más extenso en Estados Unidos, el DTRH dijo desde noviembre que se prepararía para la radicación de solicitudes de exención en el pago de este beneficio garantizado por ley.

Los patronos tienen entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre para pagar el bono de Navidad.

La ley permite a los patronos no pagar el bono, siempre que demuestren que el pago de este beneficio no exceda el 15% de las ganancias del negocio.

La Ley del Bono de Navidad para Trabajadores y Empleados de la Empresa Privada (Ley 148) se aprobó en 1969 y luego de eso, ha sido enmendada.

De acuerdo con la ley, si el bono no se paga en la fecha establecida, “el patrono vendrá obligado a pagar, en adición a dicho bono, una cantidad igual a la mitad del bono en concepto de compensación adicional cuando el pago se haya efectuado dentro de los primeros seis meses de su incumplimiento”.

En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. Las fiestas, celebradas el viernes, 28 de noviembre, desde las 5:00 p.m., se extendieron a lo largo de todo el centro urbano de la Ciudad Criolla.La actividad incluyó el encendido oficial de las luminarias y decoraciones que engalanarán la plaza pública y sus alrededores durante toda la temporada.
1 / 16 | ¡Llegó la Navidad! Así celebran miles de personas alrededor de Puerto Rico. En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. - Suministrada
Tags
Bono de NavidadDepartamento del Trabajo
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: