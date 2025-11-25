Asociación de Empleados Judiciales denuncia disparidad en el pago del bono de Navidad

La Asociación de Empleados Judiciales (AEJ) expresó su sorpresa e indignación ante la reducción de aproximadamente $400 en el bono de Navidad, que este año asciende a $600, en vez de los $1,000.

En un comunicado de prensa, el presidente de la AEJ, Amircal Gerena Román, instó al director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, que explique lo ocurrido.

“Nuevamente los empleados judiciales sufren el discrimen y la falta de empatía por parte de la administración”, expresó Gerena Román.

“En esta ocasión una reducción de $400 en el bono de Navidad que durante los pasados años fue de $1,000 se suma a otras injusticias que experimentan los empleados quienes ahora tendrán que lidiar con el efecto adverso que implica la reducción a sus presupuestos familiares”, agregó.

Asimismo, reveló que la reducción no aplica a los jueces y juezas. “Exigimos una respuesta inmediata y transparente por parte del director ejecutivo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa sobre las razones para esta determinación”, precisó el presidente del organismo.

“Rechazamos cualquier determinación que afecte injustamente al personal por lo cual solicitamos respuestas serias, responsables y veraces. Esperamos que las mismas no estén atadas a decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal porque tuvieron un año para realizar los ajustes correspondientes”, sostuvo.

Gerena Román indicó que la reducción del bono de Navidad solamente a los empleados “es una injusticia que atenta contra su bienestar y afecta su estabilidad emocional ya que muchos utilizan el dinero para cumplir con las responsabilidades propias de las festividades navideñas que incluyen, sin limitarse, la compra de regalos para hijos y familiares”.

De igual manera, el presidente de la AEJ solicitó a la administración que exploren alternativas para restituir el monto original del bono de Navidad.

“El bono no es un regalo. Es un derecho adquirido y un reconocimiento al trabajo que llevan a cabo miles de hombres y mujeres que componen los empleados del poder judicial. Una vez más reclamamos justicia, respeto y comunicación”, mencionó.

“Reiteramos que siempre estamos abiertos al diálogo y estamos en la mejor disposición de aunar esfuerzos en beneficio de los empleados”, dijo Gerena Román.