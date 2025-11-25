Opinión
25 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asociación de Empleados Judiciales denuncia disparidad en el pago del bono de Navidad

El organismo solicita explicaciones al director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales

25 de noviembre de 2025 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El organismo denunció que se les redujo $400 a los empleados. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Asociación de Empleados Judiciales (AEJ) expresó su sorpresa e indignación ante la reducción de aproximadamente $400 en el bono de Navidad, que este año asciende a $600, en vez de los $1,000.

En un comunicado de prensa, el presidente de la AEJ, Amircal Gerena Román, instó al director ejecutivo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, que explique lo ocurrido.

“Nuevamente los empleados judiciales sufren el discrimen y la falta de empatía por parte de la administración”, expresó Gerena Román.

“En esta ocasión una reducción de $400 en el bono de Navidad que durante los pasados años fue de $1,000 se suma a otras injusticias que experimentan los empleados quienes ahora tendrán que lidiar con el efecto adverso que implica la reducción a sus presupuestos familiares”, agregó.

Asimismo, reveló que la reducción no aplica a los jueces y juezas. “Exigimos una respuesta inmediata y transparente por parte del director ejecutivo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa sobre las razones para esta determinación”, precisó el presidente del organismo.

“Rechazamos cualquier determinación que afecte injustamente al personal por lo cual solicitamos respuestas serias, responsables y veraces. Esperamos que las mismas no estén atadas a decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal porque tuvieron un año para realizar los ajustes correspondientes”, sostuvo.

Gerena Román indicó que la reducción del bono de Navidad solamente a los empleados “es una injusticia que atenta contra su bienestar y afecta su estabilidad emocional ya que muchos utilizan el dinero para cumplir con las responsabilidades propias de las festividades navideñas que incluyen, sin limitarse, la compra de regalos para hijos y familiares”.

De igual manera, el presidente de la AEJ solicitó a la administración que exploren alternativas para restituir el monto original del bono de Navidad.

“El bono no es un regalo. Es un derecho adquirido y un reconocimiento al trabajo que llevan a cabo miles de hombres y mujeres que componen los empleados del poder judicial. Una vez más reclamamos justicia, respeto y comunicación”, mencionó.

“Reiteramos que siempre estamos abiertos al diálogo y estamos en la mejor disposición de aunar esfuerzos en beneficio de los empleados”, dijo Gerena Román.

A tales fines, se mostró esperanzado de que la administración de Tribunales realizará los esfuerzos correspondientes para restituir los $1,000 correspondientes al bono y con ello lograr un trato justo para cada empleado del poder judicial.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
