Extienden el reembolso del arbitrio al ron a nueve destilerías artesanales

En una iniciativa que no se había producido hace 15 años, la gobernadora Jenniffer González anunció este lunes la extensión del reembolso federal del arbitrio al ron (“rum tax cover-over”) a nueve pequeños y medianos productores de ese licor en Puerto Rico.

La adición de nuevos productores no solo supone un reto y beneficios para las empresas, sino también la oportunidad de que el gobierno de Puerto Rico reciba una cantidad mayor de fondos por concepto del reembolso.

Las empresas que se añaden al programa de Rones de Puerto Rico y que recibirán el incentivo son: Destilería Coquí Inc., con marcas como Ron Coquí, Pitorro Tradicional y Carjaker’s Handcrafted Rum; Caray LLC, con Ron Caray; Artesano Rum Corporation, con la línea Ron Artesano; Laboratorio Clandestino Viequense, Inc., con Crab Island Rum; Rincón Rum, Inc., con Ron Rincón Reserva; Rones Superiores de Puerto Rico & Compañía, Inc., con Ron Superior; Sabor Boricua, LLC, con Ron Boricua Premium; San Juan Artisan Distillers, LLC, con marcas como Ron Pepón, Tres Clavos Ron Santo, Ron Capicú y la línea Tres Clavos Rum Infusión; y Trigo Corp., con productos como Coquito Trigo, Trigo Ron Reserva, Bugalú, Ron Bocoy 151 y Coquito Le-Lo-Lai.

PUBLICIDAD

Previo a este anuncio, las destilerías que participaban de este programa eran Bacardí, Serrallés, Barrilito y Club Caribe, se informó.

“El ‘rum tax cover-over’ es una herramienta que permite reinvertir en Puerto Rico los recaudos que genera nuestro propio ron en Estados Unidos. Con esta medida, estamos asegurando que ese mecanismo esté disponible no solo para grandes productores, sino también para pequeños roneros que, por años, no se habían beneficiado y que están listos para crecer, exportar y competir”, dijo la mandataria, en conferencia de prensa, en La Casita de los Rones, en el Viejo San Juan.

“Al incorporar estos nuevos productores al programa, vamos a fortalecer y ampliar la base productiva y exportadora de rones puertorriqueños, que para el que no lo sepa, Puerto Rico es la capital del ron en el mundo”, apuntó la gobernadora.

El reembolso federal del arbitrio al ron es la transferencia al gobierno de Puerto Rico del impuesto federal al consumo de ron producido en la isla y vendido en Estados Unidos. Por galón, se reembolsaba $10.50 por galón y, ahora, desde el pasado mes y por virtud de una ley federal, se reembolsa $13.25 por galón.

Actualmente, el reembolso totaliza 31.6 millones de galones de ron elaborado en Puerto Rico y vendido en Estados Unidos, lo que equivale a alrededor de $400 millones anuales para la isla. Con los nuevos roneros, la expectativa es que esa cantidad aumente, aunque el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón, no quiso dar estimados.

PUBLICIDAD

“Esos números, todavía, para ser responsables, no los hemos compartido”, dijo el secretario.

“De lo que se recibe de ese ‘rum tax’, de esos $13.25, 54% es para el gobierno y 46%, para los roneros”, agregó, por su parte, la primera ejecutiva.

Negrón, en tanto, destacó que, con el aumento en el reembolso por galón, Puerto Rico podría recibir casi $500 millones anuales.

Según la gobernadora, el ron boricua ocupa el mercado de Estados Unidos en un 80%.

“Entre el 2024 y el año pasado, las ventas aumentaron en 800,000 galones, alcanzando los 31.6 millones de galones anuales en ventas de ron. Eso también es un récord de producción, y yo estoy segura que lo vamos a romper con la venta también de los nuevos rones que se están incorporando”, afirmó la mandataria.

Se expresan los roneros

Al preguntársele por qué en 15 años no se habían añadido nuevas empresas para beneficiarse del reembolso federal del arbitrio al ron, la gobernadora cedió la palabra a los empresarios.

“Nosotros llevamos 18 años como destilería, 16 años luchando este contrato, y realmente ninguna administración le había prestado atención ni importancia. No entendían que firmar un contrato a un destilador artesanal también beneficiaría en términos contributivos al país... La respuesta es (que) ninguna administración (de gobierno) le había prestado la importancia necesaria”, dijo María Cristina Morales, de Destilería Coquí.

Mientras que Augusto Ponce, de Ron Boricua, indicó que no tenían acceso a la Oficina de Rones de Puerto Rico en el DDEC, situación que aseguró cambió bajo la dirección de Carlos Herrero.

PUBLICIDAD

“La única manera de que nosotros sigamos creciendo en el mercado de los Estados Unidos es con las marcas que están aquí hoy representadas, porque las que están (establecidas) ya están estables”, afirmó Ponce.

Con la inclusión en el programa, las destilerías deben cumplir con un reglamento confeccionado por Rones de Puerto Rico y elaborar sus productos de acuerdo a parámetros de calidad del sello “Rones de Puerto Rico”, que incluye añejar el ron en barricas de roble blanco por un año como mínimo, así como cumplir con requisitos de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (TTB, en inglés).