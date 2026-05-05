Fallece Doris Fisher, cofundadora de las tiendas Gap, a los 94 años

Nueva York - Doris Fisher, cofundadora de la emblemática cadena de ropa The Gap Inc. en 1969 con su difunto marido Don, ha fallecido. Tenía 94 años.

Fisher falleció el sábado rodeada de su familia, según confirmó el lunes un portavoz de Gap. La empresa, con sede en San Francisco, no especificó la causa de la muerte.

La pareja cofundó The Gap tras una frustrante experiencia de compra en la que Don Fisher no pudo encontrar un par de mahones que le quedaran bien, según el minorista. Los Fisher abrieron una pequeña tienda en Ocean Avenue, en San Francisco. Al principio, los únicos artículos a la venta eran mahones Levi’s para hombre y cintas de discos. Pero la marca se convirtió en la base de un imperio minorista mundial y remodeló la moda estadounidense centrándose en looks informales sencillos, desde caquis y mahones hasta camisetas y conjuntos de jersey.

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Con el tiempo, la cadena se expandió a otras marcas -Banana Republic y Old Navy- y ahora genera más de 15,000 millones de dólares en ventas en todo el mundo.

Fisher se dedicó a la comercialización de moda durante casi cuatro décadas, mientras que su marido se centraba en la parte comercial. Según la empresa, el nombre de la empresa se le ocurrió a ella para salvar la “brecha generacional” entre padres e hijos. Don Fisher falleció en 2009.

“Sencillamente, no hay nada igual a Doris Fisher”, afirmó Richard Dickson, consejero delegado y presidente de Gap, en un comunicado emitido el lunes. “En palabras de Gap, era una auténtica original. Doris fue socia de pleno derecho en la fundación de Gap Inc. y una empresaria pionera en una época en la que eso era muy poco habitual entre las mujeres. Comprendió de primera mano el valor de la autoexpresión, la diversidad y la inclusión.”

Dickson, que ha encabezado un cambio de rumbo tras varios años de malestar por las ventas, también dijo que Doris Fisher “trabajó incansablemente para garantizar que Gap Inc. siempre hiciera algo más que vender ropa.” Gap contrató a Dickson en julio de 2023.

Gap señaló que la influencia de Doris Fisher se extendía más allá del mercadeo y el diseño de tiendas. Ayudó a dar forma al tono cultural de la publicidad y el desarrollo de productos de Gap, al tiempo que mantenía una presencia “firme” en la expansión de la empresa y la empujaba a centrarse en las necesidades del cliente. Gap salió a bolsa en 1976.

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Los Fisher también participaban en actividades filantrópicas. El matrimonio reunió una de las mayores colecciones privadas de arte moderno y contemporáneo del país, según Gap. En 2009, la familia donó más de 1,100 obras al Museo de Arte Moderno de San Francisco, una de las mayores donaciones de este tipo.

Doris Fisher fue también una defensora de las oportunidades educativas para los estudiantes desfavorecidos. Formó parte del consejo de Knowledge Is Power Program, conocido como KIPP, una red de escuelas concertadas de alto rendimiento cuyo objetivo es crear oportunidades para los estudiantes desfavorecidos.

Nacida en San Francisco en 1931, Doris Feigenbaum creció en una familia “impregnada de valores empresariales, culturales y de servicio a la comunidad”, según Gap. Se licenció en Economía por la Universidad de Stanford en 1953.

Le sobreviven sus tres hijos -Robert, William y John-, todos los cuales han continuado los compromisos empresariales y filantrópicos de la familia con el Museo de Arte Moderno de San Francisco, KIPP, la Universidad de Stanford, el Boys & Girls Club de San Francisco, la Sinfónica de San Francisco y The Gap Foundation.

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