Gerente de Suiza Dairy: “Ha habido un cierre de la planta de San Juan, o sea no hay sobre la base de qué negociar nada”

La elaboradora Suiza Dairy mantendrá cerrada indefinidamente su elaboradora en Río Piedras, hasta que el gobierno cumpla con una sentencia que el Tribunal federal emitió hace más de 10 años. Por ello, despidió a los 483 trabajadores y no tiene planes de volver a contratarlos.

Pablo Vallejo, gerente general de Suiza Dairy, indicó este miércoles que la empresa ya no tiene que negociar cláusulas del convenio porque la planta de San Juan cerró. “Si ya no hay matrícula porque ha habido un cierre de la planta de San Juan, o sea, no hay sobre la base de qué negociar nada”, expresó el ejecutivo a su salida del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, donde esta mañana iba a reunirse con los representantes de la Central General de Trabajadores (CGT), el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, y con la mediadora.