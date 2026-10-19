Gobierno evalúa la cancelación del contrato de New Fortress

El gobierno de Puerto Rico evalúa la posibilidad de cancelar el contrato con New Fortress Energy (NFE) al identificar presuntos patrones de incumplimientos en las cláusulas del acuerdo de suplido de gas natural a la isla para la generación de energía eléctrica, trascendió en una vista pública en la Cámara de Representantes.

Durante una vista pública ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la cámara baja, el abogado Osvaldo Carlo Linares, presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, por sus siglas en inglés), confirmó que la cancelación del contrato figura entre las alternativas que considera el gobierno ante las disputas con la empresa.

“Hay varias alternativas. [...] (Nosotros) podríamos hacer las deducciones de los pagos que se le adeudan, podríamos tomar acciones para, por ejemplo, cancelar el contrato porque está en un incumplimiento de las disposiciones del contrato, o sea, tendríamos algunas de estas opciones”, dijo Carlo Linares.

La evaluación surge luego de las recientes controversias que han rodeado la entrada de la embarcación Amur River a la bahía de San Juan, que provocaron interrupciones por más de un mes en el suministro de gas natural y obligaron a recurrir a alternativas más costosas para mantener la generación eléctrica.

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En la vista cameral trascendió que el costo por la compra de diésel representaría un gasto adicional de entre $15 millones y $16 millones.

“New Fortress no ha sido un buen socio de negocio. Esto no viene desde ahora, esto es incidente, viene de la manera en que ellos negociaron contratos con nosotros en el pasado”, indicó Carlo Linares.

A juicio del exfiscal, NFE tiene un patrón de manipulación “bien claro” al utilizar las embarcaciones que suplen gas natural para obligar al gobierno a tomar decisiones a favor de la empresa. También enfatizó en el incumplimiento de la empresa a las órdenes judiciales en las que se acordó el tipo de embarcación que puede entrar al muelle de San Juan y, por ejemplo, el Amur River no era una de ellas.

NFE se ausentó por tercera ocasión a la citación formal que le realizó la comisión cameral como parte de la Resolución de la Cámara 97, con la que el cuerpo legislativo investiga las operaciones de la empresa en la isla.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de parte de New Fortress, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

New Fortress Energy enfrenta posible citación por desacato La empresa no se presentó a una vista de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

Por su parte, el zar de Energía, Josué Colón, indicó en la audiencia cameral que las autoridades examinan si las controversias registradas con NFE constituyen incidentes aislados o responden a un patrón recurrente de incumplimiento de las disposiciones contractuales.

“Uno hace un contrato para cumplirse, si el contrato se convierte en que siempre vamos a estar en una disputa contractual por asuntos que no se cumplen, pues entonces uno tiene que pasar de que son diferencias esporádicas que ocurren como en cualquier control [...] o el patrón es no cumplir con cláusulas específicas del contrato”, señaló Colón.

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A juicio del funcionario, la evaluación resulta necesaria debido a que las obligaciones de la empresa están vinculadas directamente con el suministro de combustible, un componente esencial para la operación de las unidades generatrices.

Reclaman $100 millones

Las expresiones se producen mientras la 3PPO enmendó una demanda presentada ante el Tribunal federal contra NFE, en la que aumentó la reclamación monetaria de casi $55 millones a $100 millones por los costos adicionales de combustible que han provocado las interrupciones en el suministro de gas natural.

“La cantidad total que vamos a estar reclamando hasta el día de hoy de lo que es la deficiencia en el suplido de gas. Cuando hablamos de deficiencia es que si no se suple el gas y tenemos que incurrir en algún tipo de otro combustible, usualmente el diésel, pues le toca a New Fortress por contrato pagar la diferencia entre el valor del gas y el valor del diésel”, dijo Carlo Linares.

La reclamación incluye los distintos incidentes en los que NFE no ha suministrado el combustible, entre ellos las controversias recientes relacionadas con la entrada de la embarcación.

Entretanto, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, advirtió que los costos reclamados no han sido trasladados a la factura de los consumidores, pero que evitar ese impacto dependerá del resultado de los procesos judiciales.

“Ganarlo es importante, pero ganarlo lo antes posible, más importante aún, porque podemos adelantar otros proyectos que ahora mismo no se están adelantando”, sostuvo Avilés Deliz.

El funcionario explicó que, mientras se resuelve la controversia, los consumidores no verán un aumento en su factura de energía eléctrica por concepto del aumento en gasto por falta de suplido de gas natural.