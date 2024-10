Abogan por el fin de los subsalarios en Puerto Rico

Las propinas no dan para vivir

Según Negrón, hay meseros que reciben menos de $20 semanales de subsalario. “Es insólito que en estos tiempos haya empleados que dependan de propinas para vivir y que no tengan plan médico. Con la eliminación del subsalario, eso no pasaría”.

Negrón destacó un dato particular de la encuesta. El 45% de los entrevistados indicó que, al menos, una vez a la semana, las propinas que reciben no le alcanzan para vivir.

A veces, no cobran las horas extra, según la ley

Un 33% de los entrevistados dijo que el patrono no paga las horas extras a tiempo y medio –como exige la ley- ; y hay empleados que no reciben un talonario formal para saber cuánto les descontó el patrono.

Alejandro Bracero, quien trabajó hasta hace poco como mesero, alertó que muchos empleados de restaurantes carecen de cobertura médica. “Aquí hay un asunto de salud pública. Los cocineros, los meseros me decían ‘no tengo plan médico porque el salario no me da (para pagar uno)’. Yo crecí sin plan médico y estando enfermo tuve que trabajar porque no me querían excusar”, manifestó Bracero, quien es paciente de cáncer.