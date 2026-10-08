La caja de Amazon: el símbolo de una era de compras en segundos

Al final de la tarde, decenas de cajas marrones de distintos tamaños comienzan a acumularse en el vestíbulo de mi edificio de apartamentos. Cada una lleva la familiar sonrisa —una curva alegre que se extiende de la “A” a la “Z”— que identifica a una empresa que vende de todo y promete satisfacción.

La caja de entrega de Amazon, presente tanto en los porches de los suburbios como en los vestíbulos de edificios de apartamentos en las ciudades, es mucho más que cartón. Simboliza una cultura de compras que espera recibir prácticamente cualquier cosa en cuestión de horas y, en un número creciente de ciudades, en menos de 30 minutos. También representa la enorme red de trabajadores y robots que clasifican y empacan los pedidos, así como las flotas de camiones, furgonetas, bicicletas e incluso drones que los transportan hasta las puertas de los clientes.

Es una gran diferencia respecto a hace unas décadas, cuando la gratificación instantánea significaba conducir o caminar hasta la tienda local para comprar un artículo. Siempre existió la posibilidad de comprar por catálogo a empresas como L.L. Bean o Lands’ End. Pero la entrega podía tardar al menos una semana.

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1 / 10 | Entramos a 787Hub: así los clientes de Amazon recogen sus paquetes. La primera tienda de 787Hub abrió en 2023 en Carolina. En ese entonces, solo recibía 10 paquetes diarios. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Entramos a 787Hub: así los clientes de Amazon recogen sus paquetes La primera tienda de 787Hub abrió en 2023 en Carolina. En ese entonces, solo recibía 10 paquetes diarios. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Amazon cambió rápidamente esas expectativas. La empresa, fundada por Jeff Bezos y puesta en marcha desde su garaje como una librería en línea en julio de 1995, se expandió a los CD, DVD y videocasetes, y luego a juguetes, ropa y otros artículos, hasta convertirse en “la tienda de todo”.

En 2005, Amazon revolucionó las compras en línea con entregas en dos días para los miembros de Prime. Desde entonces, Amazon y sus competidores han reducido constantemente los tiempos de entrega. Este año, Amazon está implementando la entrega en 30 minutos. Más información sobre la entrega ultrarrápida de Amazon En Estados Unidos, más de 300 millones de artículos de más de 35 categorías cuentan con envío gratuito de Prime, según Amazon.

Se espera que el comercio electrónico represente el 17.4% de las ventas minoristas en Estados Unidos este año, equivalente a $1.4 billones, según la firma de investigación eMarketer. Amazon controla el 40% del mercado de ventas en línea de Estados Unidos, por delante de Walmart, en segundo lugar, con un 11.4%, de acuerdo con la firma. Esto ocurre mientras Amazon evoluciona y pasa de ser un gigante del comercio electrónico a convertirse también en una fuerza importante en la computación en la nube y la inteligencia artificial.

A medida que Amazon se expande rápidamente, la empresa está implementando una serie de innovaciones para hacer que sus empaques sean más livianos, compactos y fáciles de reciclar, según Pat Lindner, vicepresidente de mecatrónica y empaques sostenibles de la compañía. Amazon también está reduciendo el uso de empaques plásticos de un solo uso. La empresa redujo la proporción de sus envíos en Norteamérica que utilizan este tipo de plástico del 65% en 2023 al 27% en 2025.

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Además, Amazon está reduciendo la cantidad de sus características cajas de cartón que utiliza.

Actualmente, alrededor del 11% de los pedidos globales de la compañía se envían en el empaque original del fabricante, sin añadir cajas o sobres adicionales, según Amazon. Y el año pasado, más de la mitad de los pedidos no fueron enviados en una caja: fueron entregados en su empaque original o en empaques flexibles.

Aun así, la caja no desaparecerá, afirma Lindner. “La caja siempre será importante”, señala, “y continuaremos innovando para satisfacer las necesidades de los clientes”.

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