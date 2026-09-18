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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mango abre otra tienda en Puerto Rico

La reconocida marca española suma su cuarto establecimiento a la oferta de la isla

18 de septiembre de 2026 - 4:24 PM

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La cadena llegó a Puerto Rico en 2018. (Suministrada)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La reconocida marca española Mango abrió oficialmente sus puertas al público el pasado sábado, 12 de septiembre, como parte de la oferta comercial de The Outlet at Route 66.

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Con esta apertura, Mango suma cuatro tiendas en la isla. La cadena llegó a Puerto Rico en 2018 cuando abrió su primera tienda en Plaza las Américas y, posteriormente, en Mayagüez Mall en 2022 y en Las Catalinas Mall en Caguas en 2023.

La llegada de la marca al centro comercial en Canóvanas amplía las alternativas de compras disponibles, que combina una oferta de tiendas de moda, entretenimiento y restaurantes. Mango se incorpora con una propuesta dirigida a consumidores que buscan piezas para distintas ocasiones y la oportunidad de adquirir productos a precios más accesibles.

“Le damos la bienvenida a Mango con mucho entusiasmo. Contar con una marca tan reconocida y con una propuesta de valor tan atractiva representa una gran adición a nuestro centro comercial. Estamos seguros de que a nuestros visitantes también les encantará”, expresó en declaraciones escritas Justin Tirri, propietario de The Outlet at Route 66.

La nueva tienda estilo outlet ofrece ropa, calzado y accesorios para damas y caballeros, con opciones para el día a día y ocasiones especiales. De esta manera, los visitantes podrán encontrar alternativas de moda dentro de la oferta comercial del establecimiento.

The Outlet at Route 66 es un destino de compras y entretenimiento en el área este de Puerto Rico. El centro comercial cuenta con marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Skechers, Nautica, Perry Ellis y Burlington, además de espacios de entretenimiento como Sector Sixty6 y una variedad de restaurantes.

La tienda Mango está ubicada cerca de Exentrix, siendo el acceso más directo la entrada del centro comercial al lado de Golden Corral.

La tienda ubica próxima al Exentrix.
La tienda ubica próxima al Exentrix. (Suministrada)

El establecimiento opera en el horario regular del centro comercial, que es el siguiente:

  • Lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Viernes y sábados, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
  • Domingos, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
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Canóvanas
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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