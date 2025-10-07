Medalla Light será la cerveza oficial del Major League Baseball en Puerto Rico

Medalla Light, elaborada por Cervecera de Puerto Rico, anunció una alianza con Major League Baseball (MLB) en Puerto Rico, mediante la cual este producto local se convertirá en la cerveza oficial de la MLB en la isla hasta el 2027.

Kelvin García Báez, gerente de Mercadeo para Medalla Light, indicó que la alianza fortalece los lazos de la cerveza local con el deporte y reafirma el compromiso de la marca con el béisbol, uno de los deportes más queridos por los puertorriqueños.

“Para Cervecera de Puerto Rico es motivo de gran orgullo que Medalla Light, una marca icónica para los boricuas, sume otra iniciativa en sintonía con las preferencias de nuestra gente. Esta alianza, más que un auspicio, es un homenaje a nuestra historia deportiva, a nuestros beisbolistas y todos los fanáticos de este deporte”, expresó García Báez.

De hecho, Medalla Light ha estado vinculada a los deportes desde sus inicios. El ejecutivo explicó que su nombre se inspiró en las 21 medallas logradas por la delegación puertorriqueña en los Juegos Panamericanos de 1979, para celebrar los triunfos de nuestros atletas.

Hoy, más de cuatro décadas después, la marca vuelve a hacer historia en el panorama deportivo. Señaló que este acuerdo traerá experiencias para los consumidores, a la vez que respalda el fortalecimiento de la MLB en la isla.