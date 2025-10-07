Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
79°lluvia moderada
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 10:32 PM
S&P 500
6714.59
-0.38%
·
Dow Jones
46602.98
-0.2%
·
Nasdaq
22788.36
-0.67%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Medalla Light será la cerveza oficial del Major League Baseball en Puerto Rico

El acuerdo estará vigente hasta el año 2027

7 de octubre de 2025 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde la izquierda: Kelvin García Báez, gerente de Mercadeo de Medalla Light, Joao Texeira y Lara Burgert, ambos a cargo de los acuerdos corporativos de MLB para Latinoamérica. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

Medalla Light, elaborada por Cervecera de Puerto Rico, anunció una alianza con Major League Baseball (MLB) en Puerto Rico, mediante la cual este producto local se convertirá en la cerveza oficial de la MLB en la isla hasta el 2027.

RELACIONADAS

Kelvin García Báez, gerente de Mercadeo para Medalla Light, indicó que la alianza fortalece los lazos de la cerveza local con el deporte y reafirma el compromiso de la marca con el béisbol, uno de los deportes más queridos por los puertorriqueños.

“Para Cervecera de Puerto Rico es motivo de gran orgullo que Medalla Light, una marca icónica para los boricuas, sume otra iniciativa en sintonía con las preferencias de nuestra gente. Esta alianza, más que un auspicio, es un homenaje a nuestra historia deportiva, a nuestros beisbolistas y todos los fanáticos de este deporte”, expresó García Báez.

De hecho, Medalla Light ha estado vinculada a los deportes desde sus inicios. El ejecutivo explicó que su nombre se inspiró en las 21 medallas logradas por la delegación puertorriqueña en los Juegos Panamericanos de 1979, para celebrar los triunfos de nuestros atletas.

Hoy, más de cuatro décadas después, la marca vuelve a hacer historia en el panorama deportivo. Señaló que este acuerdo traerá experiencias para los consumidores, a la vez que respalda el fortalecimiento de la MLB en la isla.

“Con este acuerdo, Medalla Light regresa con fuerza al territorio deportivo y se reafirma como la cerveza de los puertorriqueños, celebrando no solo al béisbol y a sus fanáticos, sino también los valores de sana convivencia, orgullo nacional y apoyo al desarrollo de nuestros deportistas”, manifestó García Báez.

Tags
Cervecera de Puerto RicoMayagüezMajor League Baseball
ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: