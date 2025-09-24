Metro Pavía asegura que su hospital en Yauco no está a la venta

Metro Pavía Health System informó el martes que su hospital localizado en Yauco no está a la venta “ni existe intención alguna de enajenarlo”.

Karen Artau Feliciano, presidenta del conglomerado hospitalario, aseguró el centro de salud continúa operando con normalidad.

Las expresiones de la ejecutiva son en respuesta a una información que supuestamente trascendió en un programa de televisión.

“Metro Pavía Health System mantiene un compromiso firme con nuestros pacientes y nuestras comunidades. El Hospital Pavía Yauco es una pieza fundamental en nuestro sistema de salud, ofreciendo servicios integrales de salud física y salud mental, con un equipo médico altamente capacitado y tecnología de primera, ofreciendo la mejor atención a nuestros pacientes. Nuestra prioridad es y seguirá siendo cuidar de la salud de Puerto Rico”, expresó Artau Feliciano.

Aunque la ejecutiva descartó la venta de la instalación en Yauco, en agosto pasado, Metro Pavía vendió el Hospital Metropolitano localizado en San Germán. La institución pasó a manos del Hospital de la Concepción, cuyo centro de salud principal también está localizado en ese municipio.

De igual forma, Metro Pavía vendió, a finales de 2024, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Sabana Grande. La instalación también fue vendida al Hospital de la Concepción.

Previamente, el conglomerado hospitalario dejó de operar la sala de emergencias que tenía en Cabo Rojo, al tiempo que despidió a decenas de empleados como parte de un proceso de “reorganización interna”.

De igual forma, convirtió su hospital localizado en Hato Rey en una instalación dedicada a ofrecer servicios de salud mental.