Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 01:32 PM
S&P 500
6656.92
-0.55%
·
Dow Jones
46292.78
-0.19%
·
Nasdaq
22573.47
-0.95%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Metro Pavía asegura que su hospital en Yauco no está a la venta

El conglomerado aseguró que la instalación seguirá brindando servicios

24 de septiembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Metro Pavía es la red de hospitales más grande de Puerto Rico. (Nahira Montcourt)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Metro Pavía Health System informó el martes que su hospital localizado en Yauco no está a la venta “ni existe intención alguna de enajenarlo”.

RELACIONADAS

Karen Artau Feliciano, presidenta del conglomerado hospitalario, aseguró el centro de salud continúa operando con normalidad.

Las expresiones de la ejecutiva son en respuesta a una información que supuestamente trascendió en un programa de televisión.

“Metro Pavía Health System mantiene un compromiso firme con nuestros pacientes y nuestras comunidades. El Hospital Pavía Yauco es una pieza fundamental en nuestro sistema de salud, ofreciendo servicios integrales de salud física y salud mental, con un equipo médico altamente capacitado y tecnología de primera, ofreciendo la mejor atención a nuestros pacientes. Nuestra prioridad es y seguirá siendo cuidar de la salud de Puerto Rico”, expresó Artau Feliciano.

Aunque la ejecutiva descartó la venta de la instalación en Yauco, en agosto pasado, Metro Pavía vendió el Hospital Metropolitano localizado en San Germán. La institución pasó a manos del Hospital de la Concepción, cuyo centro de salud principal también está localizado en ese municipio.

De igual forma, Metro Pavía vendió, a finales de 2024, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Sabana Grande. La instalación también fue vendida al Hospital de la Concepción.

Previamente, el conglomerado hospitalario dejó de operar la sala de emergencias que tenía en Cabo Rojo, al tiempo que despidió a decenas de empleados como parte de un proceso de “reorganización interna”.

De igual forma, convirtió su hospital localizado en Hato Rey en una instalación dedicada a ofrecer servicios de salud mental.

Según los informes presentados ante el Centro de Servicios para Medicaid y Medicare (CMS, en inglés), por las unidades que integraban el grupo Metro Pavía hasta 2021, los hospitales registraban un ingreso neto de $10.4 millones, mientras que el total de sus obligaciones corrientes y futuras, incluyendo obligaciones de largo plazo, ascendían a $165.2 millones.

Tags
Metro PaviaHospitalesYauco
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: