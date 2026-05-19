Nuevo gerente general en Liberty

Liberty Puerto Rico designó a Ignacio “Nacho” Román como nuevo vicepresidente sénior y gerente general de la empresa en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses. Román sustituye a Guillermo Ponce, quien ocupó el puesto de manera interina.

Román es el tercer líder de Liberty en Puerto Rico en apenas dos años. Román trae sobre 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, se informó.

Antes tuvo responsabilidades similares en El Salvador, Colombia, Panamá, España, y Portugal en compañías como Vodafone, Avantel S.A.S. y Digicel Group. También fue el fundador de República Móvil en España. Anteriormente, dirigió las operaciones comerciales de consumo para la compañía afiliada a Liberty en Panamá.

“Liberty Puerto Rico ha tenido una trayectoria extraordinaria, y estoy honrado de tener la oportunidad de dirigir a este increíble equipo en esta nueva etapa”, indicó el ejecutivo en una declaración escrita.

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Agregó que la proveedora está lista para “enfocarnos en la expansión de la convergencia de nuestros servicios fijos y móviles, además de incorporar más soluciones digitales avanzadas en nuestros canales de experiencia al cliente”.

La semana pasada, la matriz Liberty Latin America (LLA) informó que la operación de Puerto Rico ha recuperado suscripciones móviles y mejorado su situación financiera, según destacó, al presentar sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026.

Además, LLA anunció que GCI Liberty, Inc. (GCIL) obtuvo una tajada de participación en la empresa, al adquirir cerca de $107 millones en distintas categorías de acciones.

Según el reporte de LLA, al pasado 31 de marzo, Liberty obtuvo un aumento neto de 4,100 suscriptores móviles con contrato (conocido como pospago), respecto a los registrados al cierre del 2025.

En total, la proveedora contó 673,200 suscriptores móviles, de los cuales 523,900 son de pospago.