Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 12:31 PM
S&P 500 - (CFD)
7403.05
-0.07%
·
Dow Jones
49686.12
0.32%
·
Nasdaq
26090.73
-0.51%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nuevo gerente general en Liberty

Ignacio Román ocupó cargos directivos en América Latina y fundó República Móvil en España

19 de mayo de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, Ignacio "Nacho" Román, nuevo gerente general de Liberty en Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Liberty Puerto Rico designó a Ignacio “Nacho” Román como nuevo vicepresidente sénior y gerente general de la empresa en Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses. Román sustituye a Guillermo Ponce, quien ocupó el puesto de manera interina.

RELACIONADAS

Román es el tercer líder de Liberty en Puerto Rico en apenas dos años. Román trae sobre 30 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, se informó.

Antes tuvo responsabilidades similares en El Salvador, Colombia, Panamá, España, y Portugal en compañías como Vodafone, Avantel S.A.S. y Digicel Group. También fue el fundador de República Móvil en España. Anteriormente, dirigió las operaciones comerciales de consumo para la compañía afiliada a Liberty en Panamá.

“Liberty Puerto Rico ha tenido una trayectoria extraordinaria, y estoy honrado de tener la oportunidad de dirigir a este increíble equipo en esta nueva etapa”, indicó el ejecutivo en una declaración escrita.

Agregó que la proveedora está lista para “enfocarnos en la expansión de la convergencia de nuestros servicios fijos y móviles, además de incorporar más soluciones digitales avanzadas en nuestros canales de experiencia al cliente”.

La semana pasada, la matriz Liberty Latin America (LLA) informó que la operación de Puerto Rico ha recuperado suscripciones móviles y mejorado su situación financiera, según destacó, al presentar sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026.

Además, LLA anunció que GCI Liberty, Inc. (GCIL) obtuvo una tajada de participación en la empresa, al adquirir cerca de $107 millones en distintas categorías de acciones.

Según el reporte de LLA, al pasado 31 de marzo, Liberty obtuvo un aumento neto de 4,100 suscriptores móviles con contrato (conocido como pospago), respecto a los registrados al cierre del 2025.

En total, la proveedora contó 673,200 suscriptores móviles, de los cuales 523,900 son de pospago.

En lo que representa el primer aumento desde diciembre del 2024, Liberty reportó crecimiento trimestral de 3,600 unidades generadoras de ingresos (RGU) en sus servicios fijos, que incluye televisión paga, telefonía y servicio de internet, para un total de 991,400 (RGU).

Tags
Liberty Puerto RicoTelecomunicaciones
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: