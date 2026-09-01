Opiniones encontradas en el sector comercial sobre decisión del secretario del DACO de aspirar a alcalde

Por las próximas tres semanas, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá un secretario que también estará corriendo para ocupar la silla de alcalde del Municipio de Cataño. Esto, porque el secretario Hiram Torres Montalvo determinó que no dejará su silla mientras busca la alcaldía.

Portavoces del sector privado tuvieron reacciones diversas ante esta determinación de Torres Montalvo.

Tanto José Julio Aparicio Laspina, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y Alan Taveras Sepúlveda, presidente electo del Centro Unido de Detallistas (CUD) se expresaron con reservas ante esta determinación.

“Para mí, el secretario del DACO eligió su próximo trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos”, dijo Aparicio Lespina al indicar que Torres Montalvo, aunque permanezca en su silla como secretario, ya dejó saber cuál es su preferencia.

Taveras Sepúlveda, en tanto, dijo que la ley obliga a estos funcionarios a salir de sus cargos con un mes de anticipación. En el caso del secretario, anunció su candidatura este lunes para unas elecciones especiales en calendario para el 26 de este mismo mes.

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El Código Electoral de Puerto Rico establece que los aspirantes a cargos electos que se desempeñen como jefes o directores de una agencia o departamento, exceptuando el gobernador o gobernadora, debe presentar su renuncia al cargo 30 días antes de presentar una candidatura o una intención de candidatura.

Julio Alicea Vasallo falleció el pasado 11 de agosto mientras ocupaba la poltrona municipal. Ya el Partido Nuevo Progresista (PNP) abrió las candidaturas para este puesto. Torres Montalvo anunció su aspiración al cargo este pasado lunes, cuando también dijo que no dejaría la silla en DACO. El Nuevo Día confirmó que algunos de los empleados que laboran con él en DACO están asistiendo de igual manera en la campaña. Este medio solicitó una entrevista con el secretario, pero no devolvió llamada.

Al anunciar su candidatura, según publicó El Nuevo Día, dijo que continuará en DACO “hasta el último día hábil” y dijo que tiene un plan de trabajo para lo que queda de año, como las Ventas del Madrugador, las cuales se realizan luego de Acción de Gracias. El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, dijo que Torres Montalbo no tiene que renunciar pues interpreta que el artículo del Código Electoral que delimita la participación de los funcionarios solo aplica cuando el proceso sobrepasa los 30 días.

Ya el secretario enfrenta una querella en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por la campaña mientras dirige DACO.

“Una campaña política, no importa si es al municipio o a la gobernación, te quita el enfoque de hacer el trabajo. Si ese es su camino, le deseo éxito. Pero vamos a traer a alguien a DACO que se enfoque y trabaje con nosotros de la mano para que no sea un castigo para las pymes y que sea un colaborador”, dijo Taveras Sepúlveda.

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Por su parte, Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, endosó no solo a Torres Montalvo como candidato, sino su decisión de permanecer en el puesto mientras aspira a dirigir Cataño. Agregó que “lamenta” la pérdida que representaría para él la salida de Torres Montalvo del DACO.

“Creo que ha sido un buen secretario, bastante cuidadoso en llevar el mensaje correcto. Le deseo el mayor de los éxitos en su campaña política”, afirmó Gueits. “Creo que el poco tiempo que lo he conocido, es tremendo candidato y tiene interés de ser un excelente servidor público. DACO está perdiendo un excelente secretario y, si sale alcalde, el pueblo de Cataño va a agradecerlo”.