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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Paul A. Wagner regresa a BBDO Puerto Rico

Estará a cargo de la estrategia creativa de la agencia de publicidad

16 de junio de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paul A. Wagner posee más de 20 años de experiencia en publicidad, diseño y branding en Puerto Rico y Estados Unidos. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

Tras varios años en Estados Unidos, el publicista Paul A. Wagner regresa a BBDO Puerto Rico anunció la empresa.

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Wagner estará a cargo de liderar la visión creativa de la agencia, con el objetivo de potenciar la innovación, la relevancia cultural y el impacto de negocio de las marcas que atiende, se informó.

A lo largo de su carrera de más de dos décadas, Wagner ha liderado proyectos para reconocidas marcas locales, nacionales e internacionales como Capital One, Visit Florida, Meta, Marriott, Lipton, AT&T, Snickers, M&Ms, FedEx, Holsum y Mitsubishi, entre otras. Durante este tiempo ha abordado varias disciplinas, entre ellas las campañas integradas y branding, innovación, experiencias digitales, contenido y desarrollo de nuevos productos.

Su trabajo también ha recibido galardones en los Clio Awards, Art Directors Club, The One Show, London International Awards y FIAP, entre otros.

La empresa elogió su enfoque creativo como uno que integra publicidad, el diseño, la innovación y la tecnología, entendiendo que las ideas pueden surgir desde cualquier lugar. Describieron, además, su filosofía como una basada en la combinación de pensamiento estratégico e intuición para identificar oportunidades, generar conexiones inesperadas y transformar diversas perspectivas en ideas con relevancia cultural y resultados de negocio.

El propio Wagner indicó que su regreso es motivo de orgullo personal y profesional.

“Volver a casa para liderar un equipo con tanto talento, representa una oportunidad única para seguir construyendo ideas con impacto real con nuestras audiencias”, comentó Wagner.

Por su parte, Glory Rosado, vicepresidenta ejecutiva de BBDO Puerto Rico, describió la reintegración de Wagner como un fortalecimiento de la propuesta creativa de la empresa, que reafirma su compromiso con ideas que generen resultados y relevancia para sus clientes.

“Su capacidad para conectar estrategia, intuición y cultura lo convierte en un líder clave para esta nueva etapa de la agencia”, agregó Rosado, “Con este nombramiento, BBDO Puerto Rico refuerza su compromiso con la excelencia creativa y la evolución constante de su producto, apostando por líderes con una visión integral y contemporánea de la comunicación”.

El nombramiento de Wagner se produce tras la salida de José Ángel “Nánel” Rodríguez, quien fue nombrado como principal oficial creativo de la agencia de publicidad Badillo Saatchi & Saatchi.

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PublicidadnegociosEmpresas puertorriqueñas
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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