Dos días después de que se firmara el contrato de $5,887 millones para generación temporera, Power Expectations transfirió la participación de Enchanted Rock a una nueva empresa, Flotek Industries, a espaldas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), informó este lunes su director ejecutivo, Robert F. Mujica.