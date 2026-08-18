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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Power Expectations reemplazó a Enchanted Rock con otra empresa a espaldas de la Junta Fiscal y la AEE

El ente revela que la AAPP y la 3PPO buscaron continuar adelante con el contrato a pesar del posible acto de fraude y avalaron el cambio a Flotek Industries apenas dos días después de suscribir el contrato de $5,887 millones

18 de agosto de 2026 - 12:50 AM

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Robert F. Mujica, director de la Junta Fiscal, envió una carta tarde en la noche del lunes a la gobernadora Jenniffer González Colón y otros oficiales de la administración sobre el contrato con Power Expectations. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Dos días después de que se firmara el contrato de $5,887 millones para generación temporera, Power Expectations transfirió la participación de Enchanted Rock a una nueva empresa, Flotek Industries, a espaldas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), informó este lunes su director ejecutivo, Robert F. Mujica.

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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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