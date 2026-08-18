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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Power Expectations reemplazó a Enchanted Rock con otra empresa a espaldas de la Junta Fiscal y la AEE
El ente revela que la AAPP y la 3PPO buscaron continuar adelante con el contrato a pesar del posible acto de fraude y avalaron el cambio a Flotek Industries apenas dos días después de suscribir el contrato de $5,887 millones
18 de agosto de 2026 - 12:50 AM