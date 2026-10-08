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Pymes afectadas por la sequía podrán solicitar préstamo de hasta $2 millones

Morsom Group ofrecerá asistencia a negocios y organizaciones interesadas en acceder al programa de ayudas de la SBA

8 de octubre de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los negocios que podrían beneficiarse están las pequeñas cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura y comercios de viveros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Pequeños negocios y organizaciones afectados económicamente por la sequía podrán recibir orientación y acompañamiento para solicitar préstamos de hasta $2 millones disponibles a través de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés).

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El programa de Préstamos por Desastre Económico (EIDL, en inglés) fue habilitado por la SBA tras las declaraciones federales de desastre por sequía en Puerto Rico. Los préstamos están dirigidos a entidades elegibles que hayan sufrido pérdidas económicas como consecuencia directa de la falta de agua.

Entre los negocios que podrían beneficiarse están las pequeñas cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura, comercios de viveros y las entidades privadas sin fines de lucro que hayan sufrido un impacto económico como consecuencia de la sequía.

La SBA había anunciado inicialmente la disponibilidad del financiamiento para negocios y organizaciones ubicados en 26 municipios. Posteriormente, el Departamento de Agricultura federal amplió las declaraciones de desastre relacionadas con la sequía y actualmente son 38 municipios distintos los que están cubiertos por declaraciones federales vinculadas a esta emergencia.

Los fondos pueden utilizarse como capital de trabajo para cubrir gastos operacionales, incluidos nómina, renta, utilidades y otras obligaciones que no hayan podido pagarse debido al impacto económico de la sequía. Los préstamos tienen una tasa de interés fija de hasta 4% para pequeños negocios y términos de hasta 30 años, sujetos a la evaluación y aprobación de la SBA.

En este contexto, Morsom Group anunció que ofrecerá orientación a los negocios y organizaciones interesados en acceder al programa, incluyendo una evaluación preliminar de elegibilidad, organización de documentos y acompañamiento durante el proceso de solicitud.

“En Morsom Group reconocemos que una emergencia como la sequía no solamente afecta los cultivos; también impacta el flujo de efectivo, las operaciones y la capacidad de los negocios para conservar empleos y continuar sirviendo a sus comunidades. Nuestro compromiso es orientar a cada solicitante para que pueda identificar correctamente su elegibilidad y presentar una solicitud sólida y debidamente sustentada”, expresó Soemi Morales González, consultora de Morsom Group, en declaraciones escritas.

Morales González añadió que solicitar el financiamiento requiere demostrar la relación entre la sequía y el impacto económico sufrido por el negocio, además de organizar la información financiera y la evidencia necesaria para sustentar la solicitud.

Los interesados en recibir orientación de Morsom Group pueden comunicarse al 787-388-8396.

Los negocios pueden solicitar a través de una solicitud en el portal MySBA Loan Portal o comunicarse al Centro de Servicio al Cliente de la SBA al 1-800-659-2955. El correo electrónico para preguntas y otros trámites es disastercustomerservice@sba.gov.

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PymesSequía
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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