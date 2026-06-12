¿Qué significaría en la práctica el billón de Elon Musk?

Catapultado por el debut en el mercado de su compañía de cohetes SpaceX, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo para el final del día.

Ese nivel de riqueza, en manos de una sola persona, alguna vez fue impensable. Antes del viernes, la marca del billón de dólares estaba reservada para medidas como el PIB —o una deuda asombrosa— de un puñado de grandes economías y, tan solo en la última década, para el valor de algunas de las compañías más grandes que hayan cotizado en la bolsa.

El nuevo título de Musk llega en medio de una aceleración más amplia entre los más ricos de los ricos. Año tras año, su antiguo —aunque ahora muy distante— club de multimillonarios ha sumado un número creciente de miembros, desde titanes tecnológicos hasta celebridades. Mientras tanto, cada vez más personas en todo el mundo luchan por pagar sus cuentas diarias. Muchos han denunciado la llegada del primer billonario como el ejemplo más reciente y alarmante de esa brecha de riqueza.

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El número “un billón” es, de por sí, difícil de comprender para la mente humana. Un billón de dólares es mil veces más que $1,000 millones. Y un millón de veces más que $1 millón.

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Aun así, aquí hay algunas formas de pensar hasta dónde podría llegar esa cantidad de dinero.

A la Luna y de regreso, más de 200 veces

Pensar en cómo se ve $1 billón es casi tan astronómico como las metas interplanetarias —y, a estas alturas, todavía lejos de concretarse— que SpaceX se ha trazado.

En términos de efectivo físico, un billón de billetes de un dólar estadounidense colocados uno tras otro se extenderían por casi 97 millones de millas —o casi 156 millones de kilómetros—.

Eso equivaldría a la distancia de más de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna, que según la NASA está a una distancia promedio de 238,855 millas —casi 384,400 kilómetros— de la Tierra.

También superaría las aproximadamente 93 millones de millas —unos 150 millones de kilómetros— que separan a la Tierra del Sol.

1 / 30 | Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk. Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana. 1 / 30 Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana. Compartir

$122 para cada persona en la Tierra

Actualmente viven en la Tierra casi 8,200 millones de personas, según las cifras más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Si $1 billón se dividiera entre toda la población, cada persona recibiría casi $122.

El doble del PIB de Sudáfrica

Un billón de dólares es más del doble del PIB anual de Sudáfrica, el país donde nació Musk. Según cifras de 2026 del Fondo Monetario Internacional, la producción de bienes y servicios de la nación asciende a casi $480,000 millones.

Solo unos 21 países en el mundo tienen actualmente un PIB superior al billón de dólares. Estados Unidos y China encabezan la lista con más de $32.38 billones y $20.85 billones, respectivamente, pero eso está muy por encima de la mayoría de las demás economías.

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2.5 millones de viviendas en Estados Unidos

Las casas vendidas en Estados Unidos tienen un precio mediano de venta de alrededor de $403,200, según las cifras más recientes del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Con $1 billón, se podrían comprar casi 2.5 millones de viviendas a ese costo.

243,000 millones de galones de gasolina

A los precios actuales de la gasolina en Estados Unidos —que promediaban casi $4.11 por galón el viernes, según AAA—, $1 billón podría comprar más de 243,000 millones de galones de combustible regular.

Para ponerlo en contexto, esa cantidad supera ampliamente los casi 137,000 millones de galones de gasolina terminada para motor que los estadounidenses consumieron durante todo el año pasado. Y los precios en las estaciones eran mucho más bajos en 2025. Los altos precios del petróleo, derivados de la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán, impulsaron el promedio nacional por encima de $4 por galón por primera vez en cuatro años.

Más de $700,000 millones por encima de la segunda persona más rica del mundo

Según Forbes, la segunda persona más rica del mundo actualmente es el cofundador de Google, Larry Page, quien tenía una fortuna neta de casi $293,000 millones el viernes por la mañana. Eso está $707,000 millones por debajo de la marca del billón de dólares.

De hecho, la fortuna combinada, hasta el viernes, de los cuatro hombres que seguían a Musk en la lista de los más ricos de Forbes —que, además de Page, incluye al también cofundador de Google Sergey Brin ($270,000 millones), Jeff Bezos de Amazon ($251,000 millones) y Larry Ellison de Oracle ($230,000 millones)— ascendía a poco más de $1.04 billones.