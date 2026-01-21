Opinión
Empresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con el vaso medio lleno el sector de restaurantes en el 2026

Ocho de cada 10 negocios ven un panorama sin mejoras claras, presionados por costos de energía, alimentos y mano de obra

21 de enero de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto, los economistas de Inteligencia Económcia, Chantal Benet y Gustavo Vélez en la presentación de los resultados de las proyecciones de los restaurantes para el 2026. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
efrain.montalban@gfrmedia.com

Costos de energía, alimentos más caros y retos en la contratación de mano de obra conforman las principales preocupaciones de los restaurantes que operan en Puerto Rico para este año y gran parte del sector anticipa que la situación en la industria será neutral o negativa, según el estudio de Proyecciones 2026, comisionado por la Asociación de Restaurantes (Asore).

Las proyecciones se presentaron este miércoles, cuando también se presentó la decimocuarta presidenta de Asore, Sonia Navarro, quien es la segunda mujer en liderar la principal voz de los restaurantes.

“Aunque reconocemos que el 2026 presentará sus propios desafíos, confiamos en que la capacidad de adaptación y la voluntad de innovar que ha demostrado nuestra industria serán clave para avanzar. En Asore vamos a continuar trabajando para que nuestros socios cuenten con el respaldo y las herramientas necesarias para mantenerse competitivos y seguir aportando al desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó Navarro.

Navarro asume la presidencia luego de los dos años de gestión de Carlos Budet Vega frente a Asore.

De acuerdo con el informe realizado por Inteligencia Económica, el 45.1% indicó que la situación de la industria será neutral en el 2026, mientras que un 39.2% tiene una perspectiva negativa. Un 15.7% de los encuestados anticipó que les irá bien.

Esto significa que aproximadamente ocho de cada 10 restaurantes ve un panorama sin cambios o negativo para el año que recién comienza.

“Los costos están comprimiendo los márgenes (de los restaurantes), y esa compresión es el reflejo de cómo la economía se ha ido normalizando y quizás enfriando”, dijo el economista Gustavo Vélez, principal de Inteligencia Económica.

Las proyecciones del nicho gastronómico de Puerto Rico, a su vez, segmento clave del sector comercial, surgen de las respuestas de 735 restaurantes encuestados, con un margen de error de 2.38%.

Mantente atento a la elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

