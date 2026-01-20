Puerto Rico busca retener talento joven: exime de contribuciones a quienes establezcan negocios

San Juan - Con trámites simplificados y periodos de espera más cortos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, informó que en el 2025 la agencia otorgó 1,041 decretos de jóvenes empresarios, más del doble que en el 2024, cuando se aprobaron 463.

“Es una prioridad del gobierno para que más jóvenes decidan quedarse en Puerto Rico o que puedan regresar algunos de los que están fuera”, expresó Negrón Reichard, en entrevista con El Nuevo Día.

El decreto de joven empresario otorga tres años de exención total en el pago de contribución sobre los primeros $500,000 del ingreso neto de su nuevo negocio, así como en las contribuciones sobre la propiedad y en las patentes municipales relacionadas con la operación.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón afirmó que agilizar el otorgamiento de incentivos es una de las herramientas para retener a más jóvenes que se gradúan de universidades en Puerto Rico “y se nos van. Se nos van a hacer prácticas afuera, a montar negocios afuera”.

González Colón recalcó que el respaldo al empresarismo a temprana edad es una prioridad de su administración, incluyendo a quienes no opten por la educación universitaria tradicional.

Por ello, resaltó que para solicitar un decreto de joven empresario no se requiere un título postsecundario, sino diploma de cuarto año, tener menos de 35 años y ser residente de Puerto Rico.

El nuevo enfoque dio frutos en 2025, informó Negrón Reichard, pues se otorgaron decretos a negocios en una amplia variedad de industrias, desde medicina y otras prácticas profesionales, hasta restaurantes y manufactura a pequeña escala.

Como ejemplos, el DDEC mencionó el restaurante Guapollo Fried Chicken; el servicio de vitaminas intravenosas Ivita; la firma de contabilidad Jazmín Tax Services; el servicio de transporte Premier Transportation; la elaboradora de galletas Batch; y prácticas de cirugía dental y especializaciones en enfermedades infecciosas y esclerosis múltiple.

¿Qué cambió?

La gobernadora explicó que, como parte de la evaluación inicial del estatus de los distintos incentivos, el secretario Negrón Reichard “encontró que para un joven navegar en los procesos de permisos e incentivos le tomaba 302 días”.

“En el mundo de las empresas y de los negocios, se pierde el momentum, se pierde el posible financiamiento, las ofertas que puedan tener y puedes perder el negocio”, manifestó González Colón.

Por ello, se intercalaron las tareas de “atender el backlog” de casos sin procesar con identificar oportunidades para agilizar y digitalizar procesos.

El resultado, según González Colón, fue reducir el periodo de trámite a 89 días en promedio.

“Además, buscó simplificar la cantidad de documentos, de 9 a cuatro documentos”, agregó. “Es una carga menor para el empresario”.

Para Negrón Reichard, el avance en la gestión de permisos y subvenciones puede ser determinante en si un joven lleva a término su idea de negocio o desiste.

Según el funcionario, años antes de llegar al DDEC, “iba a abrir un negocio y había mirado qué incentivos estaban disponibles”. Recordó que entonces se le advirtió que necesitaría contratar a algún consultor o servicio de gestoría para lograrlo.

“Un gestor me cotizó $5,000 y me había dicho que me podía tomar de uno a dos años”, narró. “El capital lo necesitaba para hacer mi negocio, no para el gestor”.

Sobre dos millares de jóvenes emprendedores

En contraste, el funcionario indicó que el DDEC actual busca facilitar el proceso sin intermediarios: “El mensaje es claro: cuando el gobierno elimina obstáculos, la gente responde emprendiendo. Queremos tomarlos de la mano y apoyarlos a tiempo durante su proceso hasta que vuelen por sí solos”.

La agencia informó que hay 2,137 decretos de jóvenes empresarios activos en total, correspondientes a los años 2023-25. De estos, 518 se aprobaron en el 2023 y 578 en el 2024; y 1,041 en el 2025.

“Nos hemos comprometido a que queremos subirlo al menos a 1,750 (decretos anuales)”, adelantó el secretario. Al momento, reciben un promedio de 78 solicitudes mensuales.

En paralelo, desde agosto pasado, el DDEC adelanta una iniciativa llamada “El Network” que busca educar a jóvenes emprendedores, con o sin decreto, sobre la disponibilidad y requisitos para obtener otros incentivos. Además, abre oportunidades de conectar con otros emprendedores.