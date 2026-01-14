Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 08:16 PM
S&P 500
6900.52
-0.91%
·
Dow Jones
48995.23
-0.4%
·
Nasdaq
23369.20
-1.44%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

T-Mobile presenta oferta familiar de inicio de año

Better Value arranca en $140 por tres líneas y promete ahorros de más de $1,000 al año frente a la competencia

14 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se estima que las familias pueden ahorrar más de $1,000 al año comparado esta oferta con planes similares de los principales competidores de la T-Mobile en la isla. (Joan Mateu Parra)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

T-Mobile lanzó este miércoles una oferta de inicio de año para su plan familiar Better Value, dirigida a clientes nuevos y existentes -incluidos pequeños negocios- que ofrece streaming, data ilimitada en el extranjero y conectividad satelital.

RELACIONADAS

Disponible por tiempo limitado desde el 14 de enero, el costo de Better Value comienza en $140 al mes por tres líneas con AutoPay, lo que supone $47 por línea, más impuestos y cargos, convirtiéndolo, según la empresa, en el plan familiar con más valor del “Un-carrier” de la empresa de telecomunicación.

En declaraciones escritas, la empresa de telecomunicaciones indicó que las familias pueden ahorrar más de $1,000 al año, al compar esta oferta con planes similares de los principales competidores de la T-Mobile en la isla.

Además, clientes existentes en planes Essentials que actualicen su plan familiar con tres o más líneas pueden ahorrar más de $50 al mes en beneficios como: servicios de streaming, T-Satellite y ScamShield, establecieron. El nuevo plan, Better Value incluye una garantía de precio por cinco años en llamadas, textos y data, para que las familias cuenten con el precio que aceptaron — no solo este año, sino por años.

“Las familias buscan maneras de ahorrar y obtener más valor de los servicios que usan todos los días, especialmente wireless”, expresó Mike Katz, principal oficial de negocios y producto de T-Mobile. “En T-Mobile vamos más allá de ofertas únicas en equipos y les damos a las familias más de $1,000 en ahorros no solo este año, sino en los próximos años, con nuestro mejor plan, lleno de beneficios y apoyado por una garantía de precio de cinco años y la confiabilidad de la Mejor Red de Estados Unidos y Puerto Rico”.

Este nuevo plan, por tiempo limitado, es para clientes nuevos con tres o más líneas -cambiando al menos dos de esas líneas a T-Mobile- y clientes existentes con tres líneas que lleven cinco años o más con el Un-carrier, incluyendo aquellos que añadan nuevas líneas.

El plan incluye data premium ilimitada en la red 5G de T-Mobile; 30GB de alta velocidad en México y Canadá cada mes; hotspot ilimitado con 250GB de data de alta velocidad cada mes; data ilimitada en más de 215 países y destinos con 30GB de alta velocidad; conectividad satelital incluida con texto y data ilimitada; Netflix y Hulu incluidos y Apple TV por $3 al mes; garantía de precio por cinco años en llamadas, textos y datos; y cambio de equipo cada dos años.

Tags
T-Mobile
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: