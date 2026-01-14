T-Mobile presenta oferta familiar de inicio de año
Better Value arranca en $140 por tres líneas y promete ahorros de más de $1,000 al año frente a la competencia
14 de enero de 2026 - 4:00 PM
T-Mobile lanzó este miércoles una oferta de inicio de año para su plan familiar Better Value, dirigida a clientes nuevos y existentes -incluidos pequeños negocios- que ofrece streaming, data ilimitada en el extranjero y conectividad satelital.
Disponible por tiempo limitado desde el 14 de enero, el costo de Better Value comienza en $140 al mes por tres líneas con AutoPay, lo que supone $47 por línea, más impuestos y cargos, convirtiéndolo, según la empresa, en el plan familiar con más valor del “Un-carrier” de la empresa de telecomunicación.
En declaraciones escritas, la empresa de telecomunicaciones indicó que las familias pueden ahorrar más de $1,000 al año, al compar esta oferta con planes similares de los principales competidores de la T-Mobile en la isla.
Además, clientes existentes en planes Essentials que actualicen su plan familiar con tres o más líneas pueden ahorrar más de $50 al mes en beneficios como: servicios de streaming, T-Satellite y ScamShield, establecieron. El nuevo plan, Better Value incluye una garantía de precio por cinco años en llamadas, textos y data, para que las familias cuenten con el precio que aceptaron — no solo este año, sino por años.
“Las familias buscan maneras de ahorrar y obtener más valor de los servicios que usan todos los días, especialmente wireless”, expresó Mike Katz, principal oficial de negocios y producto de T-Mobile. “En T-Mobile vamos más allá de ofertas únicas en equipos y les damos a las familias más de $1,000 en ahorros no solo este año, sino en los próximos años, con nuestro mejor plan, lleno de beneficios y apoyado por una garantía de precio de cinco años y la confiabilidad de la Mejor Red de Estados Unidos y Puerto Rico”.
Este nuevo plan, por tiempo limitado, es para clientes nuevos con tres o más líneas -cambiando al menos dos de esas líneas a T-Mobile- y clientes existentes con tres líneas que lleven cinco años o más con el Un-carrier, incluyendo aquellos que añadan nuevas líneas.
El plan incluye data premium ilimitada en la red 5G de T-Mobile; 30GB de alta velocidad en México y Canadá cada mes; hotspot ilimitado con 250GB de data de alta velocidad cada mes; data ilimitada en más de 215 países y destinos con 30GB de alta velocidad; conectividad satelital incluida con texto y data ilimitada; Netflix y Hulu incluidos y Apple TV por $3 al mes; garantía de precio por cinco años en llamadas, textos y datos; y cambio de equipo cada dos años.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
