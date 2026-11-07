Tesla pondrá fin a la producción de su polémica Cybertruck en 2027

NUEVA YORK — La Cybertruck de Tesla, la imponente camioneta de acero inoxidable que suscitó tanto admiración como burlas por su aspecto de ciencia ficción, dejará de fabricarse el año que viene.

El director ejecutivo, Elon Musk, anunció el viernes el fin de este modelo con una breve publicación en X, su red social, en la que se limitaba a señalar que la producción del vehículo “se irá reduciendo” a mediados de 2027 en sus instalaciones situadas a las afueras de Austin, Texas. Musk afirmó que esta medida tenía como objetivo permitir un aumento de la producción de su robotaxi Cybercab.

En el caso del Cybertruck, un proyecto muy querido por Musk, quien insistió en que era el mejor producto de Tesla, esto supone un final sin pompa para uno de los lanzamientos más publicitados de la industria del automóvil.

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“Pocos vehículos en la historia han despertado tanto interés”, afirmó Armen Hareyan, cuyo sitio web Torque News se dedica al mundo del automóvil. “El Cybertruck se convirtió en un símbolo cultural: querido, ridiculizado e imposible de ignorar”.

El Cybertruck se presentó en una espectacular demostración en 2019, cuando un diseñador de Tesla lanzó una bola de metal contra el vehículo para demostrar que su cristal era supuestamente irrompible, solo para ver cómo se hacía añicos. Repitió la hazaña en otra ventana de la camioneta, y esta también se rompió.

A pesar de que algunos críticos se burlaban de él, Musk se mantuvo firme.

“Solo quería crear un carro de combate futurista, algo que pareciera sacado de “Blade Runner” o “Aliens” o algo por el estilo, pero que al mismo tiempo fuera muy funcional", declaró a Automotive News. Lo describió como “un coche deportivo mejor que un Porsche 911″ y “una camioneta mejor que una F-150″.

A algunos les pareció el reflejo perfecto, en forma de vehículo, del descarado y transgresor Musk.

“Un vehículo realmente polémico presentado por una figura controvertida en un mercado en el que ninguno de los camiones eléctricos ha logrado captar realmente la demanda”, afirmó Spencer Penn, un antiguo ejecutivo de Tesla que abandonó la empresa antes del lanzamiento del Cybertruck y que ahora dirige LightSource, una empresa de software de compras.

Penn recordaba haber visto la presentación y haberse sentido, en un primer momento, indignado al ver el Cybertruck, calificando su aspecto de “locura”. Pero cuanto más lo miraba, más cambiaba de opinión. Se inscribió en la lista de reserva de preventa, aunque al final no llegó a hacerse con un Cybertruck cuando Musk no cumplió sus promesas de un precio inferior a 40 000 dólares y los primeros vehículos se vendieron por el doble o más. Penn describió el Cybertruck como parte del espíritu aventurero de Tesla que impulsa la innovación.

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“Algunas de estas apuestas salen bien y otras no”, afirmó.

Aunque la decisión de poner fin a la producción del Cybertruck pueda deberse a los resultados de ventas, también refleja el giro de Tesla hacia los vehículos autónomos, en los que Musk está apostando por el futuro de la empresa.

Musk llegó a pronosticar que fabricaría 250,000 Cybertrucks al año. Según las estimaciones de Kelley Blue Book, Tesla vendió tan solo 20,237 unidades de este modelo el año pasado, lo que supone una caída de aproximadamente la mitad con respecto al año anterior. Las ventas hasta finales de septiembre de este año se redujeron otro 28 %, según Kelley Blue Book.

Por si el aspecto imponente, de líneas angulosas y distópico del Cybertruck no fuera suficiente para ahuyentar a muchos compradores potenciales, Musk se encargó él mismo de hacerlo al aliarse con toda una panoplia de figuras de la derecha, entre las que destaca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se ganó la antipatía de algunos clientes a medida que su imagen pasaba de ser la de un innovador excéntrico a la de una figura polarizante que intercambiaba sus miles de millones por influencia política.

Los conductores de Tesla, que antes eran unos apasionados, se apresuraron a vender sus coches o pegaron pegatinas en el parachoques en las que se leía: “Me lo compré antes de que Elon se volviera loco”. Los organizadores convocaron manifestaciones frente a los concesionarios de Tesla e instaron a los inversores a deshacerse de las acciones de la empresa. La ira derivó en violencia: se lanzaron cócteles Molotov contra vehículos de Tesla, se incendiaron estaciones de recarga y se cubrieron los concesionarios de grafitis.

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Los seguidores del Cybertruck también se convirtieron en blanco de ataques y fueron objeto de gritos de “¡Nazi!" y gestos obscenos con el dedo corazón.

Ross Blankenship es uno de ellos. Cuando vio por primera vez el Cybertruck, se sintió transportado a un mundo de su infancia, cuando jugaba a “Halo”, el videojuego de ciencia ficción. Tenía que tenerlo.

“Llevaba dentro de mí a ese niño que quería formar parte de algo genial que cambiara el futuro de la automoción”, dijo Blankenship en una llamada desde su Cybertruck mientras conducía por Sunnyside, Colorado. Aunque Blankenship era consciente de que coincidía con Musk en materia política, odiaba ver cómo un vehículo que le encantaba se convertía en un símbolo político. “Nunca lo compré por ninguna otra razón que no fuera la fascinación por la tecnología del futuro aplicada a las camionetas… así que eso me partió un poco el corazón".

No dudaría ni un segundo en volver a comprarse otra Cybertruck, y calificó su fin como “un momento triste”.

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