Thurman Justice sale de la aseguradora Triple S

Triple-S, una compañía de GuideWell, anunció este lunes que su principal oficial ejecutivo (CEO, por las siglas en inglés), Thurman Justice, se retirará tras tres años de llegar a este puesto.

Según informó la empresa en comunicado de prensa, Justice lideró una transformación integral de Triple-S, “fortaleció el desempeño operacional, desarrolló un equipo de liderazgo de alto impacto y posicionó a la empresa sobre una base financiera más sólida y sostenible. Asimismo, impulsó una modernización tecnológica de varios años y reorientó la organización hacia una colaboración más estrecha con la comunidad médica de Puerto Rico”.

“Uno de los logros más importantes bajo su liderato fue el fortalecimiento del negocio de propiedad y contingencia de la compañía, que obtuvo una calificación A- de Standard & Poor’s”, se informó.

De acuerdo con la empresa, Justice estableció alianzas con organizaciones como March of Dimes, apoyó la formación de médicos especialistas y fundó la Fundación para el Futuro de la Salud para ayudar a reclutar y desarrollar talento en el sector de la salud en todo Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“El mayor privilegio de mi carrera ha sido servir a Triple-S y al pueblo de Puerto Rico”, expresó Justice. “Esta organización guiada por una misión tiene la capacidad única de poner primero a sus asegurados, empleados y a la comunidad, y eso es lo que la hace tan poderosa. Puerto Rico siempre será mi hogar, y tengo plena confianza en lo que está por venir”.

Como parte de una sucesión planificada, Michael Muchnicki, presidente de Triple-S Salud, fue nombrado principal oficial ejecutivo (CEO), con efecto inmediato. Reportará a Jason Delimitros, vicepresidente ejecutivo de negocio gubernamental en GuideWell.

“Triple-S es fundamental para la misión de GuideWell de ayudar a las personas y comunidades a alcanzar una mejor salud”, añadió Justice. “Michael es el líder indicado para este momento: aporta la experiencia, la claridad y el impulso necesarios para construir sobre lo que hemos comenzado y llevar a la organización aún más lejos”.

En noviembre de 2023, El Nuevo Día anunció que bajo GuideWell, la aseguradora que adquirió Triple S, saldría Roberto “Bobby” García Rodríguez y llegaría Justice como presidente y principal oficial ejecutivo del conglomerado de seguros.