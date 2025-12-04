Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres Monjitas expande sus operaciones a la antigua planta de Suiza Dairy en Río Piedras

La estrategia también incluye fortalecer la planta elaboradora en Hato Rey para suplir leche fresca a todo Puerto Rico

4 de diciembre de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tres Monjitas brinda sustento a más de 500 empleados que hacen posible la elaboración de leche fresca y productos derivados, jugos, bebidas de frutas, agua, y mezclas para batidas y mantecados, así como la distribución de productos refrigerados y secos para otras empresas. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Respaldada por una inversión inicial de $35 millones que se pondrá en marcha durante los próximos 24 meses, Vaquerías Tres Monjitas presentó el plan “Ruta 2030”, que contempla mudar parte de sus operaciones a las instalaciones que antes ocupaba Suiza Dairy y expandir su planta en Hato Rey.

RELACIONADAS

Orlando González Núñez, gerente general de la principal elaboradora de leche fresca en Puerto Rico, confirmó que comenzarán a operar en parte de las instalaciones adquiridas en agosto pasado por la empresa 2 Squared LLC, compuesta por Power Group y Olein Corp.

La reubicación consistirá en mudar la fábrica de producción de plásticos de la empresa, a partir del año entrante, y contará, además, con la operación de un nuevo depósito con capacidad de almacenamiento refrigerado de más de 22,000 pies cuadrados.

“Todo este andamiaje definido en la Ruta 2030, nos brindará la zapata necesaria para continuar creciendo en el mercado con diferentes estrategias de innovación y ventas que ya están dando resultados, respaldados siempre por la tradición de calidad y durabilidad que caracteriza nuestros productos”, subrayó González Núñez.

La movida a Río Piedras permitirá, según el gerente general de la elaboradora, crear espacio para la expansión del área de producción en la planta de Tres Monjitas, en Hato Rey, para la instalación de una nueva llenadora de 120 onzas y otra de empaques pequeños.

Asimismo, con el fin de fortalecer la producción de leche fresca en la isla durante el próximo lustro, comenzarán con el diseño de una nueva nevera en Hato Rey que se estima requerirá una inversión de más de $20 millones.

Tres Monjitas duplicó la producción de leche fresca de un millón de cuartillos semanales a dos millones de cuartillos.Pese a la inestabilidad que enfrenta la industria lechera desde junio pasado, no se ha registrado una disminución en el consumo de leche fresca.Pese a la inestabilidad que enfrenta la industria lechera desde junio pasado, no se ha registrado una disminución en el consumo de leche fresca.
1 / 11 | Fotos: Conoce cómo tres Tres Monjitas procesa la leche fresca. Tres Monjitas duplicó la producción de leche fresca de un millón de cuartillos semanales a dos millones de cuartillos. - Ramon "Tonito" Zayas

Desde el 2020, Tres Monjitas ha invertido $35.7 millones en instalaciones, camiones y equipos. Ese desembolso sumado al proyectado para los próximos dos años sobrepasa los $70 millones.

A su vez, el plan considera la creación de 80 nuevos empleos durante este año y los próximos meses.

“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo logrado por nuestro equipo de trabajo y ganaderos en el pasado año, cuando asumimos súbitamente la responsabilidad de elaborar y distribuir el 100% de la leche fresca que se produce en Puerto Rico”, sostuvo González Núñez.

Agregó que Tres Monjitas experimentaba “una tendencia de crecimiento” desde el 2019 y a esos efectos inyectaron capital a la empresa. Esa decisión estratégica permitió que la elabodora respondiera “al cambio del mercado de forma rápida, y estructurada dentro de las circunstancias”.

Tras la repentina salida de Suiza Dairy del mercado boricua, desde 2024, quedó en manos de Tres Monjitas el peso de producir el 100% de la demanda de leche fresca en la isla, por lo que experimentaron tropiezos mientras se identificaban las acciones a tomar.

“Ya hemos logrado estabilizar las operaciones y ahora estamos enfocados en el crecimiento del mercado de leche fresca y el fortalecimiento de la industria lechera local, de la que hemos formado parte integral desde hace más de 107 años”, indicó González Núñez.

Hasta el momento, Tres Monjitas brinda sustento a más de 500 empleados que hacen posible la elaboración de leche fresca y productos derivados, jugos, bebidas de frutas, agua, y mezclas para batidas y mantecados, así como la distribución de productos refrigerados y secos para otras empresas.

Tres MonjitasSuiza DairyLeche
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
