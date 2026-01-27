Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

UPS planea recortar hasta 30,000 empleos este año

También busca cerrar 24 edificios en la primera mitad de 2026

27 de enero de 2026 - 3:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un conductor de UPS entra con paquetes en un local de la empresa en Jackson, Mississippi el 26 de julio del 2021. (AP foto/Rogelio V. Solis) (Rogelio V. Solis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

UPS planea eliminar hasta 30,000 empleos operativos este año mientras la empresa de entrega de paquetes continúa con sus esfuerzos de reestructuración y reduce el número de envíos de Amazon que maneja.

El año pasado, UPS comenzó un plan para reducir la dependencia de su mayor cliente, Amazon, y centrarse en áreas de mayor rentabilidad, como los clientes del sector salud.

El director financiero Brian Dykes declaró el martes durante la conferencia telefónica de la empresa que los recortes de empleos se realizarán a través de una oferta de compra voluntaria para conductores a tiempo completo y mediante la no reposición de vacantes.

“Este es un movimiento táctico”, afirmó durante una llamada con analistas. “Hicimos algo similar el año pasado para ayudarnos a ajustar los niveles de posición y la infraestructura de la red con los nuevos volúmenes y niveles de entrega”.

UPS también busca cerrar 24 edificios en la primera mitad del año y está evaluando cerrar más edificios más adelante en el año, añadió.

UPS indicó en una presentación regulatoria en octubre que había recortado alrededor de 34,000 puestos operativos y cerrado operaciones diarias en 93 edificios arrendados y propios durante los primeros nueve meses del año pasado. La empresa también anunció aproximadamente 14,000 recortes de empleos, principalmente gerenciales.

Según FactSet, UPS emplea a unos 490,000 trabajadores.

En abril, UPS anunció que buscaba recortar alrededor de 20.000 empleos y cerrar más de 70 instalaciones mientras reduce drásticamente el número de envíos de Amazon que maneja. La empresa apuntó en enero de 2025 que había llegado a un acuerdo con Amazon, su mayor cliente, para reducir su volumen en más del 50% para la segunda mitad de 2026.

La CEO Carol Tome sostuvo durante la conferencia telefónica que para finales de 2025 UPS había reducido el volumen de Amazon en su red en aproximadamente un millón de piezas por día.

“Estamos en los últimos seis meses de nuestro plan acelerado de reducción de Amazon, y para todo el año 2026, tenemos la intención de reducir otro millón de piezas por día, mientras continuamos reconfigurando nuestra red”, expresó Tome.

UPS también anunció que estaba retirando oficialmente su flota de aviones de carga McDonnell Douglas MD-11 después de un accidente mortal en Louisville, Kentucky, en noviembre. Los aviones, que representaban alrededor del 9% de la flota de UPS, habían sido inmovilizados.

Las acciones de United Parcel Service Inc. subieron un 3.4% en las operaciones de la tarde.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

