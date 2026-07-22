1,557 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Las condiciones del tiempo en la costa este de Estados Unidos provocaron la cancelación este miércoles de 12 vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.

La empresa Aerostar Holdings, administradora del aeropuerto, indicó que la situación afectó a un total de 1,115 pasajeros, que se suman a miles de perjudicados previamente por el disloque en el tráfico aéreo en múltiples ciudades debido al humo de los fuegos forestales en Canadá.

Según informó la compañía, a eso de las 7:00 de la mañana habían cancelado seis vuelos, afectando a 825 pasajeros, que iban a llegar a Puerto Rico desde ciudades como Orlando, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston.

Asimismo, 732 pasajeros fueron impactados por la cancelación de seis vuelos que debían salir de la isla a ciudades como Nueva York, Connecticut y Fort Lauderdale.

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Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (Suministrada)

También se informó que se canceló un vuelo con destino a Santo Domingo, República Dominicana.

Miles de pasajeros se han visto afectados en los últimos días. El lunes, 20 vuelos que salían o llegaban al aeropuerto en Isla Verde fueron cancelados, lo que afectó a más de 3,100 pasajeros.