Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
22 de julio de 2026
84°Lluvias aisladas
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 01:31 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

1,557 pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

La empresa Aerostar informó que 12 vuelos fueron impactados este miércoles debido a las condiciones de tiempo en Estados Unidos

22 de julio de 2026 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La situación de cancelaciones se ha extendido por varios días, afectando a miles de pasajeros. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo en la costa este de Estados Unidos provocaron la cancelación este miércoles de 12 vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina.

RELACIONADAS

La empresa Aerostar Holdings, administradora del aeropuerto, indicó que la situación afectó a un total de 1,115 pasajeros, que se suman a miles de perjudicados previamente por el disloque en el tráfico aéreo en múltiples ciudades debido al humo de los fuegos forestales en Canadá.

Según informó la compañía, a eso de las 7:00 de la mañana habían cancelado seis vuelos, afectando a 825 pasajeros, que iban a llegar a Puerto Rico desde ciudades como Orlando, Nueva Jersey, Filadelfia y Boston.

Asimismo, 732 pasajeros fueron impactados por la cancelación de seis vuelos que debían salir de la isla a ciudades como Nueva York, Connecticut y Fort Lauderdale.

Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín
Vuelos cancelados el miércoles, 22 de julio de 2026 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (Suministrada)

También se informó que se canceló un vuelo con destino a Santo Domingo, República Dominicana.

Miles de pasajeros se han visto afectados en los últimos días. El lunes, 20 vuelos que salían o llegaban al aeropuerto en Isla Verde fueron cancelados, lo que afectó a más de 3,100 pasajeros.

Ante esto, la Compañía de Turismo de Puerto Rico activó el martes una línea de apoyo para orientar y asistir a los pasajeros. La agencia informó, mediante una publicación en sus redes sociales, que los viajeros que necesiten orientación o asistencia pueden comunicarse al 1-800-981-7575.

Tags
Aerostar Airport HoldingsBreaking NewsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAviónCompañía de Turismo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: