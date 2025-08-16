Aerostar reporta cancelaciones de vuelos debido al huracán Erin

Aerostar Airports Holdings, el operador privado del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, informó este sábado sobre vuelos cancelados debido al paso del huracán Erin.

Los vuelos cancelados tienen como destinos las islas de Santa Cruz, Tortola, Saint Thomas y Vieques, indicó la compañía en declaraciones escritas.

“Aerostar le recomienda a los pasajeros de estos y todos los vuelos en el día de hoy y mañana que se mantengan en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas”, instó el operador.

Asimismo, se indicó que la mejor manera de recibir comunicación actualizada es a través de los sistemas de alertas automatizadas que las líneas aéreas envían directamente por medio de correos electrónicos o texto.

Por tanto, se aconsejó a los viajeros y sus familiares que se suscriban a este servicio, a través de la plataforma en línea o la aplicación móvil de su aerolínea.

Mira aquí el listado de vuelos cancelados: