16 de agosto de 2025
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aerostar reporta cancelaciones de vuelos debido al huracán Erin

Los vuelos cancelados tienen como destinos a las islas de Santa Cruz, Tortola, Saint Thomas y Vieques

16 de agosto de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aerostar Airports Holdings, el operador privado del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, informó este sábado sobre vuelos cancelados debido al paso del huracán Erin.

Los vuelos cancelados tienen como destinos las islas de Santa Cruz, Tortola, Saint Thomas y Vieques, indicó la compañía en declaraciones escritas.

“Aerostar le recomienda a los pasajeros de estos y todos los vuelos en el día de hoy y mañana que se mantengan en contacto de manera continua con sus respectivas líneas aéreas”, instó el operador.

Asimismo, se indicó que la mejor manera de recibir comunicación actualizada es a través de los sistemas de alertas automatizadas que las líneas aéreas envían directamente por medio de correos electrónicos o texto.

Por tanto, se aconsejó a los viajeros y sus familiares que se suscriban a este servicio, a través de la plataforma en línea o la aplicación móvil de su aerolínea.

Mira aquí el listado de vuelos cancelados:

Aquí los vuelos que fueron cancelados debido a las condiciones del tiempo.
Aquí los vuelos que fueron cancelados debido a las condiciones del tiempo. (Suministrada)

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
