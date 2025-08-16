Opinión
Feriados
16 de agosto de 2025
Coliseo de Puerto Rico modifica acceso al concierto de Bad Bunny por paso del huracán Erin

Aunque el ciclón no impactará directamente a la isla, hay cambios como medida preventiva ante las lluvias que se esperan

16 de agosto de 2025 - 12:20 PM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ante el paso del poderoso huracán Erin, que este sábado alcanzó la categoría 5, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot anunció un cambio en el horario de apertura de puertas para la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny, pautado para esta noche.

La administración del recinto informó que, como medida preventiva por la vigilancia de inundaciones vigente para la isla, las puertas abrirán a partir de las 5:30 p.m. Para los conciertos anteriores, las puertas abrían a las 6:30 p.m.

Llega temprano, mantente seguro y disfruta al máximo del show”, destacó el Coliseo en un comunicado especial en el que únicamente se hace referencia a la función de hoy, sábado 16 de agosto.

El concierto comienza a las 9:00 p.m. pero hay diversas actividades que se pueden realizar en el interior de recinto, como ver y comprar mercancía; adquirir alimentos y bebidas, así como otras experiencias donde te puedes tomar fotos temáticas.

Esta noche se celebrará el concierto número 17 de 30 que habrá en total. El fin de la serie de espectáculos será el 14 de septiembre.

El domingo marcó la culminación del tercer fin de semana de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico.Las pavas continúan predominando como el accesorio predilecto de los fanáticos que llegan a las funciones.
1 / 28 | Así el público vivió el tercer fin de semana de la residencia de Bad Bunny. El domingo marcó la culminación del tercer fin de semana de la residencia en el Coliseo de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Más sobre Erin

Según el Centro Nacional de Huracanes (CNH), Erin se encontraba al mediodía del sábado a 235 millas al este-noreste de San Juan, con presión central de 917 milibares y movimiento hacia el oeste-noroeste a 17 millas por hora. Aunque no se espera un impacto directo para Puerto Rico, las bandas de lluvia asociadas al ciclón provocarán acumulaciones estimadas de entre dos y cuatro pulgadas de precipitación, con sectores que podrían recibir hasta seis pulgadas.

El huracán, calificado como “catastrófico” por el CNH, continúa desplazándose sobre aguas abiertas, y se prevé que gire hacia el norte a inicios de la próxima semana.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

Coliseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotBad BunnyHuracán Erin
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
