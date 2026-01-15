Airbnb registra aumento de búsquedas por las Fiestas de la Calle San Sebastián
Además de los locales, hay huéspedes de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana
15 de enero de 2026 - 12:11 PM
Las búsquedas de alojamientos en Airbnb por las Fiestas de la Calle San Sebastián incrementaron en un 30% para la zona metropolitana, informó la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés).
A nivel de Puerto Rico, el incremento en las búsquedas para las estadías entre el 15 de enero y el 18 de enero fue de 15%, destacó Airbnb.
De acuerdo con la plataforma, los principales países de origen de los huéspedes son Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y República Dominicana.
Mientras tanto, las principales ciudades de origen de los huéspedes que buscaron alojamientos incluyeron a Nueva York y Orlando, dos ciudades en los que habita una gran cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos.
Los municipios en Puerto Rico con mayor crecimiento en búsquedas en comparación con el 2024 fueron San Juan, Carolina, Luquillo y Aguadilla, se informó.
Cerca del 80% de las reservas fueron de dos a seis noches, lo que es ideal para disfrutar de los atractivos de la isla.
Los millennials representaron casi el 40% de quienes buscaron alojamiento tras el anuncio oficial de las fiestas, destacó Airbnb.
Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que este año son dedicadas al actor y cineasta Jacobo Morales, esperan a miles de personas en el casco histórico de la capital.
