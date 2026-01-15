Airbnb registra aumento de búsquedas por las Fiestas de la Calle San Sebastián

1 / 8 SanSe 2026: estos son los cabezudos nuevos de este año

El Nuevo Día visitó en la tarde del martes el Taller Agua, Sol y Sereno, donde se le daban los toques finales a los tres cabezudos que se integrarán este año a la comparsa de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

alexis.cedeno