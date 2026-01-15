Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:28 PM
S&P 500
6963.98
0.53%
·
Dow Jones
49462.18
0.64%
·
Nasdaq
23642.64
0.73%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Airbnb registra aumento de búsquedas por las Fiestas de la Calle San Sebastián

Además de los locales, hay huéspedes de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana

15 de enero de 2026 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Fiestas de la Calle San Sebastián son dedicadas este año al actor y cineasta Jacobo Morales. Foto: Alejandro Granadillo alejandrogranadillo@gmail.com (Alejandro Granadillo)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

RELACIONADAS

---

Las búsquedas de alojamientos en Airbnb por las Fiestas de la Calle San Sebastián incrementaron en un 30% para la zona metropolitana, informó la plataforma de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés).

A nivel de Puerto Rico, el incremento en las búsquedas para las estadías entre el 15 de enero y el 18 de enero fue de 15%, destacó Airbnb.

De acuerdo con la plataforma, los principales países de origen de los huéspedes son Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y República Dominicana.

El Nuevo Día visitó en la tarde del martes el Taller Agua, Sol y Sereno, donde se le daban los toques finales a los tres cabezudos que se integrarán este año a la comparsa de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Este año, el grupo seleccionó a Santiago y a los actores, productores y esposos Jacobo Morales y Blanca Silvia Eró.Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.
1 / 8 | SanSe 2026: estos son los cabezudos nuevos de este año . El Nuevo Día visitó en la tarde del martes el Taller Agua, Sol y Sereno, donde se le daban los toques finales a los tres cabezudos que se integrarán este año a la comparsa de las Fiestas de la Calle San Sebastián. - alexis.cedeno

Mientras tanto, las principales ciudades de origen de los huéspedes que buscaron alojamientos incluyeron a Nueva York y Orlando, dos ciudades en los que habita una gran cantidad de puertorriqueños en Estados Unidos.

Los municipios en Puerto Rico con mayor crecimiento en búsquedas en comparación con el 2024 fueron San Juan, Carolina, Luquillo y Aguadilla, se informó.

Cerca del 80% de las reservas fueron de dos a seis noches, lo que es ideal para disfrutar de los atractivos de la isla.

Los millennials representaron casi el 40% de quienes buscaron alojamiento tras el anuncio oficial de las fiestas, destacó Airbnb.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que este año son dedicadas al actor y cineasta Jacobo Morales, esperan a miles de personas en el casco histórico de la capital.

Tags
AirbnbFiestas de la Calle San Sebastián
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: