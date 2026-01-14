En tren, guagua o lancha: cómo subir y bajar de las Fiestas de la Calle San Sebastián en transporte público

Entre las opciones para llegar al Viejo San Juan para la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián –que inician mañana, jueves–, el gobierno proveerá transportación pública gratuita, en horario extendido, hacia la isleta, con rutas desde Bayamón, Santurce y Caguas.

“El transporte colectivo está trabajando excelentemente bien, y exhortamos a toda la ciudadanía que no tiene que guiar hasta el Viejo San Juan. Tienen, y aprovechen, este servicio completamente gratuito”, dijo este miércoles el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

Las guaguas del DTOP saldrán desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano, en Santurce, donde las personas podrán llegar hasta las 11:30 p.m. Para la ocasión, tendrán cuatro trenes trabajando, con hasta cinco vagones, lo que permitirá la movilización de más de 1,000 pasajeros cada 16 minutos.

Las guaguas y el tren continuarán operando en la dirección de regreso hasta las 2:00 a.m., horario que podría extenderse, de ser necesario, confirmó González Montalvo.

PUBLICIDAD

Mientras, las lanchas que salen desde Cataño hacia la isleta de San Juan tienen un costo de $4 por viaje ida y vuelta. Saldrán cada media hora, movilizando a 1,200 pasajeros.

Según el titular del DTOP, el pasado año, durante los cuatro días de las Fiestas, el tren transportó a más de 215,00 personas y las lanchas, a más de 45,000. “Esa es esa nuestra meta. Estamos preparados para eso”, aseguró.

Igualmente, destacó, hay más de 2,400 espacios de estacionamiento gratuitos y vigilados, ubicados en las estaciones Martínez Nadal, San Francisco, Torrimar, Jardines, Bayamón y Cupey.

“Alguien de Caguas puede llegar hasta la San Se parqueándose en Caguas, en la estación de transbordo, tomando la E-30. Toma luego el tren y aquí, en el tren, toma, por ejemplo, la E-10 vía expreso, y llega a Covadonga. Va y se disfruta de la San Se y, luego, regresa completamente gratuito”, ejemplificó González Montalvo.

A continuación, las rutas de transporte público hacia las Fiestas de la Calle San Sebastián:

Guaguas

T-3 = Desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta el terminal de Covadonga, con paradas intermedias, hasta las 2:00 a.m.

E-10 = Desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta Covadonga, hasta las 3:00 a.m.

E-30 = Desde el terminal de guaguas públicas de Caguas hasta la estación Cupey del Tren Urbano, hasta las 2:00 a.m.

Las rutas habituales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) continuarán operando, sin costo, en su horario regular: jueves y viernes, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.; y el sábado, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas de la AMA con acceso directo al terminal de Covadonga incluyen las siguientes: 9 (Cupey-San Juan), 21 (Sagrado Corazón-San Juan), 5 (Iturregui-San Juan), 53 (San Juan-Aeropuerto), 37 (Bayamón-Cataño) y 4 (Piñero-Cataño).

Lanchas entre Cataño y San Juan

Jueves, 15 de enero: 5:30 a.m. a 2:00 a.m.

Viernes, 16 de enero: 5:30 a.m. a 3:00 a.m.

Sábado, 17 de enero: 7:30 a.m. a 3:00 a.m.

Domingo, 18 de enero: 7:30 a.m. a 2:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles únicamente en el terminal de Cataño. Los funcionarios recomendaron la compra anticipada a través del portal puertoricoferry.com y la aplicación City Experiences.

PUBLICIDAD

Tren Urbano

Operará en su horario regular, desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., permitiendo el acceso hasta la estación Sagrado Corazón, donde los usuarios podrán conectar con servicios municipales o privados hacia la isleta de San Juan.