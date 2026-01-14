Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En tren, guagua o lancha: cómo subir y bajar de las Fiestas de la Calle San Sebastián en transporte público

Los servicios estarán disponibles en horario extendido hasta, por lo menos, las 2:00 a.m.

14 de enero de 2026 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las guaguas del DTOP saldrán desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano. (Carlos Giusti/Staff)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Entre las opciones para llegar al Viejo San Juan para la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián –que inician mañana, jueves–, el gobierno proveerá transportación pública gratuita, en horario extendido, hacia la isleta, con rutas desde Bayamón, Santurce y Caguas.

RELACIONADAS

“El transporte colectivo está trabajando excelentemente bien, y exhortamos a toda la ciudadanía que no tiene que guiar hasta el Viejo San Juan. Tienen, y aprovechen, este servicio completamente gratuito”, dijo este miércoles el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo.

Las guaguas del DTOP saldrán desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano, en Santurce, donde las personas podrán llegar hasta las 11:30 p.m. Para la ocasión, tendrán cuatro trenes trabajando, con hasta cinco vagones, lo que permitirá la movilización de más de 1,000 pasajeros cada 16 minutos.

Las guaguas y el tren continuarán operando en la dirección de regreso hasta las 2:00 a.m., horario que podría extenderse, de ser necesario, confirmó González Montalvo.

Mientras, las lanchas que salen desde Cataño hacia la isleta de San Juan tienen un costo de $4 por viaje ida y vuelta. Saldrán cada media hora, movilizando a 1,200 pasajeros.

Según el titular del DTOP, el pasado año, durante los cuatro días de las Fiestas, el tren transportó a más de 215,00 personas y las lanchas, a más de 45,000. “Esa es esa nuestra meta. Estamos preparados para eso”, aseguró.

Igualmente, destacó, hay más de 2,400 espacios de estacionamiento gratuitos y vigilados, ubicados en las estaciones Martínez Nadal, San Francisco, Torrimar, Jardines, Bayamón y Cupey.

“Alguien de Caguas puede llegar hasta la San Se parqueándose en Caguas, en la estación de transbordo, tomando la E-30. Toma luego el tren y aquí, en el tren, toma, por ejemplo, la E-10 vía expreso, y llega a Covadonga. Va y se disfruta de la San Se y, luego, regresa completamente gratuito”, ejemplificó González Montalvo.

A continuación, las rutas de transporte público hacia las Fiestas de la Calle San Sebastián:

Guaguas

  • T-3 = Desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta el terminal de Covadonga, con paradas intermedias, hasta las 2:00 a.m.
  • E-10 = Desde la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano hasta Covadonga, hasta las 3:00 a.m.
  • E-30 = Desde el terminal de guaguas públicas de Caguas hasta la estación Cupey del Tren Urbano, hasta las 2:00 a.m.

Las rutas habituales de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) continuarán operando, sin costo, en su horario regular: jueves y viernes, de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.; y el sábado, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

Las rutas de la AMA con acceso directo al terminal de Covadonga incluyen las siguientes: 9 (Cupey-San Juan), 21 (Sagrado Corazón-San Juan), 5 (Iturregui-San Juan), 53 (San Juan-Aeropuerto), 37 (Bayamón-Cataño) y 4 (Piñero-Cataño).

Lanchas entre Cataño y San Juan

  • Jueves, 15 de enero: 5:30 a.m. a 2:00 a.m.
  • Viernes, 16 de enero: 5:30 a.m. a 3:00 a.m.
  • Sábado, 17 de enero: 7:30 a.m. a 3:00 a.m.
  • Domingo, 18 de enero: 7:30 a.m. a 2:00 a.m.

Los boletos estarán disponibles únicamente en el terminal de Cataño. Los funcionarios recomendaron la compra anticipada a través del portal puertoricoferry.com y la aplicación City Experiences.

Tren Urbano

Operará en su horario regular, desde las 5:30 a.m. hasta las 11:30 p.m., permitiendo el acceso hasta la estación Sagrado Corazón, donde los usuarios podrán conectar con servicios municipales o privados hacia la isleta de San Juan.

El servicio de regreso desde esta estación se extenderá según sea necesario, dependiendo del flujo de pasajeros, lo que se estima que podría a eso de las 2:00 a.m.

Tags
Fiestas de la Calle San SebastiánViejo San JuanDTOPAutoridad de Transporte IntegradoAMA
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 14 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: