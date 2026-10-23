Cambian las reglas: Airbnb prohíbe exigir a huéspedes que laven platos o quiten las sábanas antes de salir

Los huéspedes de Airbnb ya no tendrán que encargarse de las tareas de limpieza al finalizar la estancia, como fregar los platos, quitar las sábanas de las camas y sacar la basura, gracias a una nueva política anunciada esta semana.

Las nuevas normas de la plataforma de alquileres a corto plazo limitan a los anfitriones a solicitar a los huéspedes tareas “razonables” a la hora de la salida a partir del 20 de noviembre. Se puede seguir pidiendo a los huéspedes que dejen los platos en el fregadero, recojan las toallas usadas y separen la basura y los residuos reciclables, pero, en general, los anfitriones no pueden exigirles tareas que suelen realizar los servicios de limpieza profesionales.

“Recuerda pensar como un huésped y tener en cuenta lo que te parecería poco razonable”, aconseja Airbnb a los anfitriones en un vídeo en el que se anuncia la nueva política.

PUBLICIDAD

Las tareas de salida han sido un motivo recurrente de desacuerdo entre los huéspedes de Airbnb, sobre todo cuando, además, tienen que pagar gastos de limpieza. La empresa ya ha reconocido anteriormente que esos gastos pueden generar expectativas diferentes entre los anfitriones y los viajeros.

Airbnb ha señalado que pueden aplicarse excepciones en determinadas circunstancias, como exigir a los huéspedes que depositen la basura en contenedores a prueba de animales en zonas donde hay osos.

Según Airbnb, los anfitriones ahora también deben indicar todas las normas de la casa y las peticiones en una sección específica de su anuncio antes de que los huéspedes realicen la reserva. Ya no pueden añadir requisitos adicionales a través de mensajes, carteles dentro de la propiedad u otras secciones del anuncio.

Como parte de los cambios, Airbnb ha anunciado que va a estandarizar las normas de los alojamientos en siete categorías, que abarcan aspectos como los huéspedes que pernoctan, las horas de silencio, las mascotas, el consumo de tabaco y si los huéspedes deben cerrar con llave al marcharse.