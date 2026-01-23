Opinión
NegociosTurismo
Suscriptores
Campaña multidestino de Puerto Rico y República Dominicana arrancará en Europa

El esfuerzo fue denominado “Juntos Somos el Caribe”

23 de enero de 2026 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, indicó que el gobierno puertorriqueño invirtió $1 millón en el esfuerzo y que le corresponderá a su país “cumplir” con el pago de $1 millón adicional. (Suministrada .)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - A un año de anunciar un acuerdo entre las partes para promocionar ambos países al unísono, Puerto Rico y República Dominicana presentaron este viernes la campaña multidestino “Juntos Somos el Caribe”, esfuerzo que arrancará en el mercado europeo.

La campaña fue presentada en el exhibidor de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde el ministro de Turismo de ese país, David Collado, destacó la colaboración con la administración de la gobernadora Jenniffer González.

Collado indicó que el gobierno puertorriqueño invirtió $1 millón en el esfuerzo y que le corresponderá a su país “cumplir” con el pago de $1 millón adicional.

“Lo que vamos a hacer es promover a Puerto Rico y República Dominicana en todo el mercado europeo y en una segunda etapa en Estados Unidos”, adelantó Collado.

“Los dominicanos y los puertorriqueños, así como todos los residentes de Latinoamérica, cuando vienen a Europa, visitan varios destinos. ¿Por qué no podemos invitar a los europeos a que cuando vayan a Puerto Rico y República Dominicana, en un vuelo de 40 minuto, puedan disfrutar de dos destinos que son muy parecidos, pero que tienen esencia y cultura diferente", agregó el funcionario.

Collado indicó que “hoy era un buen día para ser servidor público porque podemos decirle al mundo que hay dos países en el Caribe que se promueven en conjunto”.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González destacó la conectividad entre ambos destinos.

Tanto JetBlue como Frontier Airlines y la aerolínea Arajet operan desde San Juan vuelos hacia Santo Domingo y Punta Cana, respectivamente. En algunas épocas del año, también hay vuelos desde y hacia Puerto Plata.

Además, entre ambos países hay viajes de la empresa Ferries del Caribe, a la vez que la empresa Balearia planifica operar un ferrie entre Mayagüez y San Pedro de Macorís.

“No podíamos hacer menos que hacer esta promoción que siempre se quedaba en teoría y nunca en la ejecución”, apuntó González.

“Cuando el turista europeo viene al Caribe, no se va ir en dos días. Se va a ir en cuatro, cinco o seis días. Pero, si le podemos añadir la experiencia de estar en un territorio americano y dominicano, podrán brincar de isla en isla. Y qué mejor con los múltiples destinos y experiencias que pueden tener en Puerto Rico y Dominicana”, agregó.

Luego de que los países anunciaron el acuerdo durante la edición de Fitur en 2025, en marzo de ese año tanto González como Collado formalizaron los planes con la firma de un acuerdo en La Fortaleza.

En ese momento, se informó que los esfuerzos publicitarios estarían listos en mayo del año pasado, lo que no ocurrió.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

Tags
Turismo
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
