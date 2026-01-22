Puerto Rico será el país socio de Fitur en 2027

Madrid, España - Puerto Rico será el país socio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en 2027, lo que marcará un hito para el sector turístico de la isla.

Es la primera vez que la isla será país socio de la feria. Con esa denominación, Puerto Rico gozará de una exposición dominante en el evento y tendrá preferencias a la hora de seleccionar su lugar de exhibición en el centro de convenciones madrileño Ifema, por ejemplo.

A preguntas de El Nuevo Día, la gobernadora adelantó ayer, miércoles, que las conversaciones con Fitur para ser país socio comenzaron el año pasado.

Reconoció, empero, que se trató de una tarea cuesta arriba, ya que otros destinos interesaban la oportunidad. Este año, el país socio es México.

“Esto es un logro mayor. Acepto que Puerto Rico sea el país sede de Fitur en 2027”, dijo la gobernadora.

“Estamos listos y contentos de esta gran oportunidad. Venir a Fitur es posicionar a Puerto Rico en el turismo y en el mercado europeo”, añadió.

La gobernadora aceptó la distinción de país socio por propuesta de Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema.

“Es una enorme emoción para Ifema Madrid anunciar la invitación al gobierno de Puerto Rico para que, por primera vez en su historia, sea el país socio de Fitur 2027″, expresó Martínez ante un público que respondió con aplausos.

“Esta propuesta no solo quiere cristalizar un acuerdo institucional, sino el punto de partida de un año emocionante que permitirá sumar talento, creatividad y esfuerzo para dar visibilidad y fuerza a la ambiciosa apuesta de Puerto Rico con el turismo como motor de desarrollo económico y de proyección internacional”, agregó.

Hasta ahora, el gobierno no ha precisado cuánto costará que Puerto Rico sea país socio de Fitur, que reúne a más de 100 países en un solo lugar para mostrar su oferta turística.

Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan.

En la edición de este año, la administración de turno invirtió $1.8 millones en el exhibidor de sobre 8,000 pies cuadrados. La cifra no considera, empero, el resto de esfuerzos alrededor de la feria.

Entre otras cosas, Puerto Rico auspició la conexión al internet inalámbrico de la feria.

“El 2027 promete. El año que viene nos vamos a sobrepasar nosotros mismos”, dijo González, al reclamar que el exhibidor de la isla es el más vistoso en la edición 46 de Fitur.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, indicó que Fitur es un “buen socio”.

“Esta relación ha sido clave para fortalecer los vínculos de nuestra isla con Europa. Nos entusiasma la oportunidad de que Europa conozca aún mejor a Puerto Rico, no solo como destino turístico, sino como una isla diversa, auténtica y con una cultura única”, expresó la funcionaria.

Este diario supo que, en 2027, el exhibidor de Puerto Rico será más grande y que no solo contará con la participación de la CTPR y la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), pues habrá representación de municipios y empresas turísticas como hoteles.

Sin que Puerto Rico sea el país socio de Fitur, el evento atrae todos los años a empresas, funcionarios y oficiales electos, por lo que la edición de 2027 podría atraer a más personas por su carácter extraordinario.