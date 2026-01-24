Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal en Estados Unidos

Las cancelaciones por las condiciones del tiempo afectan a sobre 1,800 pasajeros

24 de enero de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ayer, viernes, el operador del aeropuerto había anticipado posibles cancelaciones y retrasos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Al menos 14 vuelos fueron cancelados este sábado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, debido a una severa tormenta invernal que se espera impacte a más de una veintena de ciudades en Estados Unidos.

RELACIONADAS

De acuerdo con el reporte compartido por Aerostar Airport Holdings, LLC., con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, seis vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados.

Mientras, ocho vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados.

Según la información provista, las aerolíneas Southwest Airlines, America Airlines, Avelo, JetBlue y Spirit Airlines, han visto afectados sus vuelos programados desde o hacia lugares como Texas, Florida, Carolina del Norte, Delaware, Tennessee, Virginia y Maryland.

El total de pasajeros afectados, según la información compartida por Aerostar, supera los 1,800.

Reporte de los vuelos cancelados.
Reporte de los vuelos cancelados. (Suministrada)

Ayer, viernes, el operador del aeropuerto había anticipado posibles cancelaciones y retrasos ante el sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados y a verificar el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto.

“Es fundamental que los pasajeros se mantengan en comunicación constante con sus aerolíneas y confirmen cualquier cambio en sus itinerarios antes de dirigirse al aeropuerto, para evitar inconvenientes innecesarios”, indicó Hernández.

Tags
Breaking NewsAeropuerto Luis Muñoz MarínAerostar Airport Holdings
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
