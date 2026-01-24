Cancelan vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por tormenta invernal en Estados Unidos

Al menos 14 vuelos fueron cancelados este sábado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, debido a una severa tormenta invernal que se espera impacte a más de una veintena de ciudades en Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte compartido por Aerostar Airport Holdings, LLC., con motivo del impacto de los eventos atmosféricos en la nación norteamericana, seis vuelos con destino a Puerto Rico fueron cancelados.

Mientras, ocho vuelos con salida desde la isla también fueron cancelados.

Según la información provista, las aerolíneas Southwest Airlines, America Airlines, Avelo, JetBlue y Spirit Airlines, han visto afectados sus vuelos programados desde o hacia lugares como Texas, Florida, Carolina del Norte, Delaware, Tennessee, Virginia y Maryland.

El total de pasajeros afectados, según la información compartida por Aerostar, supera los 1,800.

Reporte de los vuelos cancelados. (Suministrada)

Ayer, viernes, el operador del aeropuerto había anticipado posibles cancelaciones y retrasos ante el sistema invernal podría afectar a más de 90 millones de personas en cerca de 23 estados.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, exhortó a los pasajeros a mantenerse informados y a verificar el estatus de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de salir hacia el aeropuerto.