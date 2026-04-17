Carnival Cruise expandirá su presencia en Puerto Rico

Miami - Carnival Corporation expandirá su presencia en Puerto Rico, al confirmar que entre los años fiscales 2027 y 2028 contará con operaciones de sus marcas Carnival Cruise Line, Princess Cruises y Seabourn Cruise Line en los muelles de cruceros de San Juan.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, precisó que las operaciones dejarán un impacto económico estimado en $32 millones.

Del lado de Carnival Cruise Line, Robles detalló que, en abril de 2027, arribará -por primera vez- a Puerto Rico, el Carnival Firenze. La única visita de la embarcación dejaría cerca de $400,000 en la economía.

Asimismo, la funcionaria informó que el crucero Carnival Festivale -cuyas salidas iniciarán en 2027- tiene calendarizadas dos visitas al puerto de San Juan en junio del año próximo, generando un impacto económico que supera $1 millón para el año fiscal 2027.

PUBLICIDAD

En entrevista con este diario, Robles reconoció que Carnival Cruise Line todavía no tiene ningún barco en agenda para realizar operaciones de puerto base desde San Juan.

El verano de 2019

La última vez que Carnival operó salidas desde los muelles capitalinos fue en 2019.

En reuniones con ejecutivos de Carnival, Robles dijo que la empresa tiene varias exigencias en términos de infraestructura.

“Carnival, por lo que se va de Puerto Rico fue, lamentablemente, cuando vino el verano del 2019. La situación y la experiencia que ellos sintieron con sus pasajeros de no sentirse seguros fue un problema y entonces, ellos fueron muy honestos”, sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, reclamó que, a nivel corporativo, la empresa sí está apostando a Puerto Rico para operaciones de puerto base a través de Princess Cruises, que retomó sus operaciones en la isla en octubre de 2025.

Robles informó que el crucero Crown Princess tendrá operaciones de puerto base durante el año fiscal 2027. En total, la embarcación operará 14 viajes desde San Juan, con un impacto económico de $13 millones.

Mientras, el crucero Emerald Princess estará activo en el año fiscal 2028 realizando 18 paradas y generando $17.2 millones para la economía local, según estimados de la CTPR.

“Comenzamos recientemente con Princess y te tengo que decir que los comentarios han sido muy positivos. Ellos (Carnival) están muy contentos con el trato de Princess”, reclamó.

Regresa Seabourn Cruise Line

Robles agregó que Carnival Corporation también confirmó el regreso a la isla de su marca de lujo Seabourn Cruise Line para el año fiscal 2027.

Para ello, la embarcación Seabourn Ovation tiene en agenda una visita de puerto base y una parada en tránsito, que inyectaría cerca de $200,000.