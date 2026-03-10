Despierta tus sentidos: el DMO presenta la nueva campaña turística de Puerto Rico

Luego de invitar a los viajeros a vivir la cultura, música y gastronomía de la isla a través de la campaña “Live Boricua (Vive Boricua)”, Discover Puerto Rico presentó este martes “Awaken your Senses (Despierta tus sentidos)“, el nuevo esfuerzo de mercadeo para consolidar el “momentum” del destino.

La campaña, que requirió una inversión de sobre $550,000 está basada en neurociencia y el comportamiento de los consumidores, precisó Storm Tussey, principal oficial de mercadeo de la organización.

“Uno de esos hallazgos, después de hablar con muchas personas en Puerto Rico, es que para vivir verdaderamente lo boricua, hay que estar completamente presente en el momento. Hay que ser consciente de todos los sentidos”, sostuvo Tussey en una conferencia de prensa en el hotel Centric, en Isla Verde.

“Por eso, esto no es una ruptura con lo anterior, sino una evolución de ‘Live Boricua’. Estamos pasando de esa introducción amplia de la isla hacia una inmersión profunda. Pasamos de simplemente mostrar y observar a realmente formar parte de la isla, a experimentar y participar”, agregó.

Aunque en los audiovisuales aparecen múltiples atractivos naturales, gastronómicos y de entretenimiento, la ejecutiva sostuvo que el nuevo esfuerzo se centra en cómo los viajeros experimentan Puerto Rico a través del ritmo, el sabor, los paisajes y la conexión humana.

El esfuerzo fue hecho 100% por talento puertorriqueño e integra productos de marcas puertorriqueñas como Valija, Arrecife Beachwear y Rogative.

“La dirección, la fotografía, el elenco y hasta el vestuario son de Puerto Rico. Nos asociamos con más de 20 marcas locales para mostrar el estilo y el sabor de la isla”, subrayó.

Para hacer la campaña, Tussey aseveró que se analizaron todos los comportamientos que los viajeros están buscando.

La era del “Whycation”

“Pasamos de la idea de simplemente a dónde quiero ir, ¿a por qué quiero ir allí? Estamos entrando en la era del whycation, donde los viajeros se preguntan por qué van a un lugar, qué quieren hacer allí y qué obtendrán de esa experiencia", explicó.

Según la ejecutiva, la campaña consta de una estrategia de tres años para posicionar a Puerto Rico como el “primer destino sensorial” del mundo.

El esfuerzo tendrá presencia en mercados como Estados Unidos, Canadá, España, México, Colombia y Reino Unido.

Tussey no precisó cuánto destinará el DMO a la compra de medios, pero aseveró que el año pasado, todos los esfuerzos de mercado superaron los $23 millones.

“Prácticamente la mitad de nuestro presupuesto se utiliza en mercadeo”, sostuvo.

A preguntas de este diario, Tussey precisó que Discover Puerto Rico estima un retorno de inversión de $30 por cada dólar destinado en la campaña.

Destacó que el DMO será más eficiente en el uso de los recursos, ya que la campaña utiliza el modelo de hipersegmentación, que permite dividir las audiencias en grupos pequeños.

“Estamos pagando (publicidad en medios) para personas específicas en lugares específicos, lo que nos permite tener una estructura de costo mucho más limpia y ser mucho más eficientes operacionalmente”, defendió.

Apelar a nichos particulares

Concretamente, el esfuerzo busca apelar a tres grupos: las mujeres, la diáspora boricua o hispanohablantes y los aventureros de lujo.

“No muchos destinos están haciendo hipersegmentación al nivel que nosotros estamos haciendo. Algunos lugares como California o Florida segmentan, pero solo en familias o viajeros tradicionales”, aseveró.

En el caso de las mujeres, recordó que se trata de quienes toman más del 80% de las decisiones de viaje.

De igual forma, destacó que, en 2025, el 50% de las personas que viajaron a Puerto Rico fueron mujeres.

“Además, sabemos que la viajera femenina realiza al menos tres viajes al año: uno sola, uno de negocios y normalmente, uno con familia. Si logramos conquistarla en uno de esos viajes, es más fácil que regrese dos o tres veces, lo que aumenta el retorno de inversión”, expresó Tussey.

Sobre la diáspora o viajeros hispanos, sostuvo que estos buscan reconectar con sus raíces priorizando las experiencias que les permitan celebrar su identidad hispana.

El grupo es clave, ya que en Estados Unidos viven más de seis millones de puertorriqueños y más de 64 hispanos, apuntó.

Respecto a los aventureros, Tussey mencionó que están enfocados en aquellos del segmento de lujo, donde Puerto Rico está ganando tracción.

“Quieren aprender, participar en la cultura, tomar clases de cocina, hacer recorridos de vino o ron, apoyar a la comunidad local y comprar a artesanos locales. Puerto Rico tiene todo eso en un solo lugar. Además, estos viajeros suelen quedarse más tiempo y visitar múltiples lugares dentro de la isla. Pueden comenzar en San Juan, luego ir a Mayagüez o al este, y regresar”, describió.

Por su parte, Jorge Pérez, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, expresó que la campaña desarrollada por el equipo de mercadeo de la organización permitirá mantener el nombre de Puerto Rico en la mente de los viajeros, luego de la participación del artista urbano Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero pasado y tras eventos internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol y el Puerto Rico Open.

Asegura que el turismo seguirá creciendo

El turismo, reclamó Pérez, seguirá creciendo este año luego de que el 2025 cerró con 8.1 millones de visitantes, un aumento del 8 % respecto al año anterior, según estimados de Tourism Economics.

“Esta campaña representa un paso importante para continuar posicionando a Puerto Rico como uno de los destinos más importantes del mundo”, expresó.