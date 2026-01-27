Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 05:00 PM
S&P 500
6915.61
0.03%
·
Dow Jones
49098.71
-0.58%
·
Nasdaq
23501.24
0.28%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Discover Puerto Rico certifica a 3,000 “viajeros responsables”

Bajo la iniciativa “Green Path”, el DMO impulsa el crecimiento del turismo sostenible en la isla

27 de enero de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid. España - A casi un año del lanzamiento de la iniciativa “The Green Path”, el primer micrositio dedicado exclusivamente a la sostenibilidad de Discover Puerto Rico, 3,000 personas se han certificado como “viajeros responsables” a través de la plataforma.

RELACIONADAS

Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, presentó la plataforma en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde participó en un foro en el que se discutieron varias iniciativas para promover el turismo responsable.

El ejecutivo destacó que la iniciativa se desarrolló a partir de una auditoría de sostenibilidad realizada por la firma Skift Advisory.

Precisó que “el estudio que nos da Skift muestra que hay un mercado y hay una necesidad, y donde hay una necesidad, hay una oportunidad. De ahí es donde el equipo vio esa oportunidad”.

“Es un nicho relacionado con responsabilidad social. Hay viajeros que buscan esto, y eso surge de la data. Todas las decisiones que tomamos están basadas en datos”, agregó.

La plataforma ofrece contenido educativo en cuatro pilares editoriales: alimentación sostenible y ecogastronomía; patrimonio cultural y preservación histórica; biodiversidad y aventuras ecológicas al aire libre; alojamientos ecológicos y de bajo impacto.

En el pilar de alojamientos, por ejemplo, aparecen Casa del Sol, el primero que es 100% sostenible.

“Para la persona que está viajando y está buscando esa alternativa, eso puede ser la diferencia entre irse a un destino A o a un destino B, porque ya tienes toda esa información accesible, de manera confiable, y puedes hacer la conversión, que es lo que estamos buscando”, expresó.

El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. Es el mayor despliegue que haya realizado la isla en el evento.“Estamos viendo a Puerto Rico, porque la experiencia es más que playas o El Yunque. El haber venido el año pasado nos permitió hacer los ajustes necesarios para que la experiencia también sea inmersiva”, destacó la gobernadora, al llegar al espacio.
1 / 16 | Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. - Suministrada

Pérez destacó que los viajeros aprenden buenas prácticas para explorar la isla de una forma amigable con el ambiente y los residentes de la isla.

Al final, los participantes obtienen una certificación de “viajero responsable”.

“La plataforma es muy amigable fácil de manejar, bastante rápido. Puedes completar los cuatro pilares hasta llegar al proceso de certificación en dos horas y media, o incluso en menos tiempo, dependiendo de cómo lo hagas. Aproximadamente media hora por pilar”, expresó Pérez.

Con el certificado, el ejecutivo indicó que los viajeros pueden redimir beneficios en los comercios con los que Discover Puerto Rico cerró acuerdos. Entre los comercios participantes, hay restaurantes.

Además, la plataforma incluye otras funcionalidades, incluyendo un calendario de disponibilidad que ofrece una idea de cómo está la demanda de viajes en Puerto Rico. Es decir, cuántas personas hay por región en la isla.

En 2025, “The Green Path” ganó el premio Silver Adrian Award en la categoría “Innovation with Soul” en la división de sitios web.

The Green Path evolucionará como una plataforma integrada bajo el enfoque ESG (ambiental, social y de gobernanza), con el objetivo de destacar las innovaciones sostenibles de empresas como Bacardí Hix Island House y Turtle Bay Inn, anticipó Pérez.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubrió la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Tags
TurismoFITURDMO
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: