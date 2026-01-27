Discover Puerto Rico certifica a 3,000 “viajeros responsables”

Madrid. España - A casi un año del lanzamiento de la iniciativa “The Green Path”, el primer micrositio dedicado exclusivamente a la sostenibilidad de Discover Puerto Rico, 3,000 personas se han certificado como “viajeros responsables” a través de la plataforma.

Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, presentó la plataforma en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde participó en un foro en el que se discutieron varias iniciativas para promover el turismo responsable.

El ejecutivo destacó que la iniciativa se desarrolló a partir de una auditoría de sostenibilidad realizada por la firma Skift Advisory.

Precisó que “el estudio que nos da Skift muestra que hay un mercado y hay una necesidad, y donde hay una necesidad, hay una oportunidad. De ahí es donde el equipo vio esa oportunidad”.

“Es un nicho relacionado con responsabilidad social. Hay viajeros que buscan esto, y eso surge de la data. Todas las decisiones que tomamos están basadas en datos”, agregó.

La plataforma ofrece contenido educativo en cuatro pilares editoriales: alimentación sostenible y ecogastronomía; patrimonio cultural y preservación histórica; biodiversidad y aventuras ecológicas al aire libre; alojamientos ecológicos y de bajo impacto.

En el pilar de alojamientos, por ejemplo, aparecen Casa del Sol, el primero que es 100% sostenible.

“Para la persona que está viajando y está buscando esa alternativa, eso puede ser la diferencia entre irse a un destino A o a un destino B, porque ya tienes toda esa información accesible, de manera confiable, y puedes hacer la conversión, que es lo que estamos buscando”, expresó.

Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan.

Pérez destacó que los viajeros aprenden buenas prácticas para explorar la isla de una forma amigable con el ambiente y los residentes de la isla.

Al final, los participantes obtienen una certificación de “viajero responsable”.

“La plataforma es muy amigable fácil de manejar, bastante rápido. Puedes completar los cuatro pilares hasta llegar al proceso de certificación en dos horas y media, o incluso en menos tiempo, dependiendo de cómo lo hagas. Aproximadamente media hora por pilar”, expresó Pérez.

Con el certificado, el ejecutivo indicó que los viajeros pueden redimir beneficios en los comercios con los que Discover Puerto Rico cerró acuerdos. Entre los comercios participantes, hay restaurantes.

Además, la plataforma incluye otras funcionalidades, incluyendo un calendario de disponibilidad que ofrece una idea de cómo está la demanda de viajes en Puerto Rico. Es decir, cuántas personas hay por región en la isla.

En 2025, “The Green Path” ganó el premio Silver Adrian Award en la categoría “Innovation with Soul” en la división de sitios web.