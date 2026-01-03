Habilitan el Centro de Convenciones y salones de hoteles para recibir a turistas varados en San Juan

Espacios del Centro de Convenciones, en Miramar, y salones de varios hoteles en la zona metropolitana fueron habilitados este sábado para recibir a cientos de turistas varados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), luego de que el espacio aéreo de la instalación fue restringido temporalmente por el ataque estadounidense a Venezuela.

La directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, sostuvo que la entidad proveerá transportación desde el SJU hasta los lugares en los que acomodarán a los turistas.

“Sabemos que la mayoría de las personas se moverán en Uber o taxi, pero habrá guaguas costeadas por Turismo para movilizar a los turistas”, dijo la funcionaria a El Nuevo Día.

Además del Centro de Convenciones, la CTPR indicó que los turistas se podrán dirigir a varias propiedades, incluyendo los hoteles Fairmont El San Juan Hotel y Royal Sonesta San Juan, en Isla Verde, así como el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones, en Miramar.

En total, Robles sostuvo que habrá espacio para 1,160 personas. En los lugares, se ofrecerá un “techo seguro”.

Además de agua, sillas y mesas, también habrá catres para quienes deseen pernoctar, explicó la funcionaria. Los catres, que estarán disponibles en horas de la tarde, serán provistos por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Departamento de Vivienda.

Robles precisó que la movida será costeada por la CTPR. El costo de la reservación de los salones en los hoteles oscila entre $2,000 a $3,000 por día. Al momento, el servicio solo estará disponible por 24 horas.

Más temprano, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, explicó que la restricción del espacio aéreo en el SJU, así como el resto de los aeropuertos en Puerto Rico, aplica solo a las aerolíneas estadounidenses y expira a las 1:00 a.m. del domingo, explicó Negrón.

En San Juan miles de cruceristas

Además de los viajeros en el SJU, cientos de pasajeros de cruceros que saldrían de la isla quedaron varados, ya que un total de tres barcos desembarcaron durante la mañana en los muelles de cruceros de la capital.

Los navíos que atracaron esta mañana en la Bahía de San Juan son: Jewel of the Seas de Royal Caribbean, con capacidad para 2,702 personas; el Valliant Lady de Virgin, que acomoda 2,770 pasajeros; y el Azzurra de Emerald Cruises, con capacidad para 100 turistas.

En total, según Robles, 2,100 pasajeros de cruceros se afectaron por la cancelación de vuelos, pero el 50% fue acomodado en hoteles.

La funcionaria, empero, reconoció que la disponibilidad de habitaciones en las hospederías es limitada.

Para mañana, entretanto, se esperan operaciones de puerto base de los cruceros Epic de Norwegian Cruise Line y Grand Princess de Princess Cruises. En conjunto, ambos cruceros acomodan a 6,700 pasajeros.

Por lo general, muchos de los cruceristas que salen de Puerto Rico arriban a la isla el día antes de abordar la embarcación, por lo que se desconoce qué pasará con tales viajeros ante el cierre del aeropuerto.

Clarissa Jiménez, principal oficial ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), confirmó que la CTPR se comunicó con la organización para conocer el inventario de habitaciones disponibles en la isla.

“Nosotros (la PRHTA), estamos informando sobre las habitaciones disponibles, pero la ocupación está bastante alta. Hay hoteles que están sobrevendidos”, aseveró Jiménez. “Es un reto, pero les estamos dando el espacio”.

La situación en el aeropuerto

Negrón no precisó cuántos pasajeros en el SJU están afectados por la situación, pero aseveró que son “miles”.

A tenor con la plataforma Flight Aware, hasta cerca de las 11:00 a.m. del sábado, el principal aeropuerto de la isla tenía 290 vuelos cancelados. De esa cantidad, 150 vuelos son de salida y 140 de llegada.

Aunque las restricciones del espacio aéreo no aplican a vuelos que operan con aeronaves de matrícula extranjera aerolíneas como Avianca e Iberia cancelaron sus vuelos a Bogotá y Medellín, en Colombia, y Madrid, España, respectivamente, según Flight Aware.