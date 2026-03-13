JetBlue comienza a volar entre San Juan y Jacksonville

JetBlue comenzó a volar entre el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, y el aeropuerto internacional de Jacksonville (JAX), en Florida, anunció este viernes la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

De acuerdo con la entidad, la ruta de cuatro frecuencias semanales añadirá 33,696 asientos adicionales al inventario disponible hacia Puerto Rico.

El impacto económico del vuelo asciende a $19.7 millones, según estimados de la CTPR.

“La incorporación de esta nueva ruta de JetBlue entre San Juan y Jacksonville reafirma la importancia estratégica de Puerto Rico como eje de acceso aéreo en el Caribe y fortalece la conectividad entre la isla y el mercado del estado de la Florida y el sureste de los Estados Unidos. Continuamos trabajando para ampliar las opciones de acceso aéreo hacia Puerto Rico y facilitar que más viajeros puedan descubrir todo lo que la isla tiene para ofrecer como destino turístico”, dijo la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles, en un comunicado de prensa.

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1 / 21 | El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años. Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) - Suministrada 1 / 21 El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín a través de los años Para sustituir las operaciones del Aeropuerto de Isla Grande, en 1953, se construía el edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de Isla Verde en Carolina. (Colección de Fotos de El Mundo Bibioteca Digital Puertorriqueña de la Colección Puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.) Suministrada Compartir

La ruta San Juan-Jacksonville es la primera de cinco que estrenará JetBlue este mes desde la principal instalación aeroportuaria de la isla.

En los próximos días, también iniciarán servicio desde San Juan hacia Philadelphia (PHL); Buffalo (BUF); Richmond (RIC) y Norfolk (ORF).

Con tales operaciones, JetBlue se consolidará como la aerolínea más grande de la isla. Además del SJU, la aerolínea opera en los aeropuertos Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla, y Mercedita (PSE), en Ponce.

“Puerto Rico ha sido fundamental en la historia de JetBlue durante más de dos décadas”, apuntó Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red y alianzas aéreas de JetBlue.

“El lanzamiento del servicio entre San Juan y Jacksonville marca la primera de cinco nuevas rutas que estaremos inaugurando este mes de marzo, fortaleciendo aún más nuestra ciudad de enfoque en San Juan. Nos enorgullece continuar invirtiendo en la isla y creando más oportunidades de viaje para nuestros clientes a través de nuestra creciente red”, agregó.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González sostuvo que la ampliación de la conectividad aérea de Puerto Rico es clave para el fortalecimiento de la economía local.