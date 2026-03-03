Opinión
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Fundación JetBlue abre convocatoria para nueva ronda de subvenciones

Organizaciones vinculadas a las ciencias y tecnología podrían beneficiarse de las ayudas

3 de marzo de 2026 - 3:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde que la Fundación JetBlue se creó en 2013, se han otorgado más de $3.7 millones en subvenciones. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Organizaciones sin fines de lucro o entidades educativas vinculadas a las ciencias y tecnología podrían beneficiarse de la nueva ronda de subvenciones que otorga la Fundación JetBlue.

La organización indicó que las solicitudes para la primavera 2026 se podrán someter hasta el 27 de marzo próximo.

“La Fundación JetBlue está comprometida con el apoyo a la educación relacionada con la aviación y a las iniciativas STEM. Inspirar el futuro de la aviación es una responsabilidad que asumimos con gran seriedad”, indicó JetBlue en una comunicación escrita enviada a los interesados.

“Ninguna otra aerolínea se ha comprometido oficialmente a centrarse exclusivamente en el apoyo a la educación en aviación. En JetBlue, la inspiración es más que una idea: es nuestra misión. Estamos orgullosos de servir y apoyar a las comunidades en las que vivimos y a las que volamos”, agregó.

La Fundación JetBlue se dedica a apoyar a organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas donde opera la aerolínea.

Para cualificar para recibir las ayudas de las organización, los interesados deben ofrecer o respaldar programas educativos de certificación en áreas como tecnología en aviación; ingeniería en aviación; operaciones de aviación; mantenimiento de aviación; programas sostenibles y ambientales en aviación; y educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Según la página web de la Fundación JetBlue, desde que la organización se creó en 2013, se han otorgado más de $3.7 millones en subvenciones a más de 100 organizaciones.

Las inversiones, a tenor con la organización, han ampliado el alcance y el impacto de programas educativos y de mentoría.

En Puerto Rico, JetBlue comenzó a operar hace más de dos décadas y, actualmente, es la aerolínea con mayor demanda en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, donde cuenta con una base de tripulación, que emplea a 800 personas.

Además, la empresa opera en los aeropuertos Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla, y Mercedita (PSE), en Ponce.

A finales del año pasado, Marty St. George, presidente de JetBlue, adelantó a este diario que la marca rebasaría la marca de 1.5 millones de asientos en servicio para el mercado de Puerto Rico.

Concretamente, JetBlue opera vuelos a 22 destinos sin escalas desde el SJU. En la primavera, promediará más de 40 salidas diarias, se informó previamente.

Tags
JetBlue
