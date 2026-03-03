Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:27 PM
S&P 500
6946.14
0.81%
·
Dow Jones
49482.27
0.63%
·
Nasdaq
23152.08
1.26%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

JetBlue lanza vuelos desde $79

La oferta incluye varios destinos con vuelos desde San Juan

3 de marzo de 2026 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JetBlue opera en tres aeropuertos de Puerto Rico: San Juan, Ponce y Aguadilla. (MICHAEL REYNOLDS MICHAEL REYNOLDS)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Como parte de su promoción de primavera, JetBlue anunció este martes tarifas desde $79 para varios destinos, incluyendo cuatro con vuelos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

RELACIONADAS

La aerolínea informó que las tarifas estarán disponibles hasta el jueves próximo.

JetBlue, además, explicó que la oferta aplica a vuelos entre el 14 de abril y el 10 de junio próximos, aunque hay restricciones entre el 21 de mayo y el 26 de mayo.

A continuación, las rutas incluidas en la oferta:

  • Nueva York (LGA) – West Palm Beach (PBI) desde $79
  • Boston (BOS) – Barcelona (BCN) desde $249
  • Boston (BOS) – Madrid (MAD) desde $249
  • Orlando (MCO) – Cancún (CUN) desde $129
  • San Juan (SJU) – Fort Lauderdale (FLL) desde $94
  • San Juan (SJU) – Nueva York (JFK) desde $154
  • San Juan (SJU) – Orlando (MCO) desde $124
  • San Juan (SJU) Santiago (STI) desde $99

JetBlue es la aerolínea con mayor demanda en Puerto Rico. Desde hace más de 20 años, opera en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, donde cuenta con una base de tripulación desde 2024.

Además, la empresa con sede en Nueva York tiene presencia en los aeropuertos Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla, y Mercedita, en Ponce (PSE).

Recientemente, JetBlue presentó su segunda aeronave con un diseño exterior inspirado en Puerto Rico: “Isla del Bluencanto”.

El diseño, elaborado por el artista puertorriqueño Juan Gutiérrez Rovira, también conocido como The Stencil Network, fue seleccionado por votación del público en marzo de 2025.

La primera vez que JetBlue dedicó el diseño de un avión a Puerto Rico fue en 2018. La aeronave fue denominada “Bluericua”.

Tags
TurismoJetBlue
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: