JetBlue lanza vuelos desde $79

3 de marzo de 2026 - 11:39 AM
Como parte de su promoción de primavera, JetBlue anunció este martes tarifas desde $79 para varios destinos, incluyendo cuatro con vuelos desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.
La aerolínea informó que las tarifas estarán disponibles hasta el jueves próximo.
JetBlue, además, explicó que la oferta aplica a vuelos entre el 14 de abril y el 10 de junio próximos, aunque hay restricciones entre el 21 de mayo y el 26 de mayo.
JetBlue es la aerolínea con mayor demanda en Puerto Rico. Desde hace más de 20 años, opera en el aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, donde cuenta con una base de tripulación desde 2024.
Además, la empresa con sede en Nueva York tiene presencia en los aeropuertos Rafael Hernández (BQN), en Aguadilla, y Mercedita, en Ponce (PSE).
Recientemente, JetBlue presentó su segunda aeronave con un diseño exterior inspirado en Puerto Rico: “Isla del Bluencanto”.
El diseño, elaborado por el artista puertorriqueño Juan Gutiérrez Rovira, también conocido como The Stencil Network, fue seleccionado por votación del público en marzo de 2025.
La primera vez que JetBlue dedicó el diseño de un avión a Puerto Rico fue en 2018. La aeronave fue denominada “Bluericua”.
