Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vuelo de JetBlue cerca de Venezuela casi choca con avión cisterna de Fuerza Aérea de Estados Unidos

El incidente afectó al vuelo procedente de Curaçao que se dirigía a Nueva York

14 de diciembre de 2025 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente afectó al vuelo 1112 de JetBlue procedente de Curaçao, situada frente a la costa de Venezuela, que se dirigía al aeropuerto JFK de Nueva York. (Stephan Savoia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un vuelo de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña de Curaçao detuvo el viernes su ascenso para evitar colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y el piloto culpó al avión militar de cruzarse en su camino.

RELACIONADAS

“Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo aquí arriba”, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron directamente en nuestra trayectoria de vuelo. ... No tienen el transpondedor encendido, es indignante”.

El incidente afectó al vuelo 1112 de JetBlue procedente de Curaçao, situada frente a la costa de Venezuela, que se dirigía al aeropuerto JFK de Nueva York. El incidente se produce en un momento en que el ejército estadounidense ha intensificado sus actividades de interceptación de drogas en el Caribe y trata también de aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

“Acabamos de tener tráfico pasando directamente delante de nosotros a menos de 5 millas de nosotros - tal vez 2 o 3 millas - pero era un avión de reabastecimiento aire-aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”, dijo el piloto. “Tuvimos que detener nuestro ascenso”. El piloto dijo que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo el domingo: “Hemos informado de este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”. Y añadió: “Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos a nuestra tripulación por informar rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo.”

El portaviones USS Gerald Ford es el portaviones más grande del mundo, de acuerdo con la Marina de Guerra de Estados Unidos. El portaaviones encabeza el "Grupo de Asalto Gerald Ford", que incluye los destructores USS Winston S. Churchill y USS Mahan.El helicóptero de ataque AH-1Z Viper es uno de los más avanzados en la milicia estadounidense. En la foto, tripulantes preparan el helicóptero para despegar del USS Fort Lauderdale.
1 / 22 | Revelan imágenes de operaciones del megaportaviones Gerald R. Ford en el mar Caribe. El portaviones USS Gerald Ford es el portaviones más grande del mundo, de acuerdo con la Marina de Guerra de Estados Unidos. - DVIDS

El Pentágono remitió a The Associated Press a las Fuerzas Aéreas en busca de comentarios. La Fuerza Aérea no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Administración Federal de Aviación emitió el mes pasado una advertencia a los aviones estadounidenses instándoles a “actuar con precaución” cuando se encuentren en el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores.”

Según la grabación del tráfico aéreo, el controlador respondió al piloto: “Ha sido escandaloso con el avión no identificado dentro de nuestro aire”.

Tags
Breaking NewsFuerzas Armadas de Estados UnidosJetBlueCurazaoAccidente de aviones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: