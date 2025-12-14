Vuelo de JetBlue cerca de Venezuela casi choca con avión cisterna de Fuerza Aérea de Estados Unidos

Un vuelo de JetBlue procedente de la pequeña nación caribeña de Curaçao detuvo el viernes su ascenso para evitar colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y el piloto culpó al avión militar de cruzarse en su camino.

“Casi tuvimos una colisión en pleno vuelo aquí arriba”, dijo el piloto de JetBlue, según una grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo. “Pasaron directamente en nuestra trayectoria de vuelo. ... No tienen el transpondedor encendido, es indignante”.

El incidente afectó al vuelo 1112 de JetBlue procedente de Curaçao, situada frente a la costa de Venezuela, que se dirigía al aeropuerto JFK de Nueva York. El incidente se produce en un momento en que el ejército estadounidense ha intensificado sus actividades de interceptación de drogas en el Caribe y trata también de aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela.

“Acabamos de tener tráfico pasando directamente delante de nosotros a menos de 5 millas de nosotros - tal vez 2 o 3 millas - pero era un avión de reabastecimiento aire-aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”, dijo el piloto. “Tuvimos que detener nuestro ascenso”. El piloto dijo que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces al espacio aéreo venezolano.

Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, dijo el domingo: “Hemos informado de este incidente a las autoridades federales y participaremos en cualquier investigación”. Y añadió: “Nuestros tripulantes están entrenados en los procedimientos adecuados para diversas situaciones de vuelo, y apreciamos a nuestra tripulación por informar rápidamente de esta situación a nuestro equipo de liderazgo.”

El Pentágono remitió a The Associated Press a las Fuerzas Aéreas en busca de comentarios. La Fuerza Aérea no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La Administración Federal de Aviación emitió el mes pasado una advertencia a los aviones estadounidenses instándoles a “actuar con precaución” cuando se encuentren en el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores.”