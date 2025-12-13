Donald Trump promete represalias tras muerte de tres estadounidenses durante ataque en Siria

Damasco, Siria— El presidente Donald Trump declaró el sábado que “habrá represalias muy severas” tras la muerte de dos militares y un civil estadounidenses en un ataque en Siria que Estados Unidos atribuye al grupo Estado Islámico (EI).

“Este fue un ataque de ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente controlada por ellos”, declaró en redes sociales.

El presidente estadounidense declaró a la prensa en la Casa Blanca que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, estaba “devastado por lo sucedido” y enfatizó que Siria estaba combatiendo junto a las tropas estadounidenses. Trump, en su publicación, afirmó que al-Sharaa estaba “extremadamente enojado y perturbado por este ataque”.

El Comando Central de Estados Unidos informó que tres militares resultaron heridos en una emboscada el sábado, perpetrada por un miembro solitario del Estado Islámico en el centro de Siria. Trump afirmó que los tres “parecen estar bastante bien”. El ejército estadounidense informó que el pistolero murió.

El ataque contra las tropas estadounidenses en Siria fue el primero con víctimas mortales desde la caída del presidente Bashar al-Assad hace un año.

“Habrá represalias muy severas”, declaró Trump en su plataforma Truth Social.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que el civil fallecido era un intérprete estadounidense. Parnell indicó que el ataque estaba dirigido contra soldados que participaban en las operaciones antiterroristas en curso en la región y que se encuentra bajo investigación activa.

El tiroteo tuvo lugar cerca de la histórica Palmira, según la agencia de noticias estatal SANA, que informó previamente que dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias y varios militares estadounidenses resultaron heridos. Las víctimas fueron trasladadas en helicóptero a la guarnición de Al-Tanf, cerca de la frontera con Irak y Jordania.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, afirmó que el atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias. El portavoz del Ministerio del Interior de Siria, Nour al-Din al-Baba, afirmó que un hombre armado vinculado al EI abrió fuego contra la puerta de un puesto militar. Añadió que las autoridades sirias están investigando si el hombre armado era miembro del EI o si simplemente defendía su ideología extremista. Negó las informaciones que sugerían que el atacante era un miembro de las fuerzas de seguridad.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X: “Que quede claro: si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”.

Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI.

Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Assad. Al-Sharaa realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con Trump. Fue la primera visita a la Casa Blanca de un jefe de estado sirio desde que el país de Oriente Medio se independizó de Francia en 1946, y se produjo después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas a Siria durante el régimen de los Asad.

Al-Sharaa lideró las fuerzas rebeldes que derrocaron a Bashar al-Assad en diciembre de 2024 y fue nombrado líder interino del país en enero. Al-Sharaa mantuvo vínculos con Al-Qaeda y Estados Unidos ofrecía una recompensa de $10 millones por su cabeza.

El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI, mientras Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras el derrocamiento de Asad, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.