Mueren dos soldados y un civil estadounidense en una emboscada del grupo Estado Islámico en Siria
Otras tres personas resultaron heridas durante el ataque reportado este sábado
13 de diciembre de 2025 - 2:21 PM
Dos miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos y un civil estadounidense murieron y otras tres personas resultaron heridas el sábado en una emboscada del grupo Estado Islámico (EI) en el centro de Siria, informó el Comando Central de Estados Unidos.
El ataque a las tropas estadounidenses en Irak es el primero en causar bajas desde la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año.
El Comando Central indicó en una publicación en X que, como muestra de respeto por las familias y de acuerdo con la política del Departamento de Guerra, las identidades de los miembros del servicio se mantendrán en reserva hasta 24 horas después que sus familiares más cercanos hayan sido notificados.
Estados Unidos tiene cientos de tropas desplegadas en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el EI.
El mes pasado, Siria se unió a la coalición internacional que lucha contra el EI, al tiempo que Damasco mejora sus relaciones con los países occidentales tras la caída del presidente Bashar al-Assad el año pasado, cuando los insurgentes tomaron su sede del poder en Damasco.
Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con Siria durante el gobierno de Assad, pero los lazos se han estrechado desde la caída del régimen de cinco décadas de la familia Assad. El presidente interino Ahmad al-Sharaa realizó una histórica visita a Washington el mes pasado, donde se reunió con el presidente Donald Trump.
El grupo EI fue derrotado en Siria en 2019, pero sus células durmientes aún llevan a cabo ataques mortales en el país. Naciones Unidas afirma que el grupo cuenta actualmente con entre 5,000 y 7,000 combatientes en Siria e Irak.
Las tropas estadounidenses, que han mantenido presencia en diferentes partes de Siria, incluida la guarnición de Al-Tanf en la provincia central de Homs, para entrenar a otras fuerzas como parte de una amplia campaña contra el EI, han sido blanco de ataques en el pasado. Uno de los ataques más letales ocurrió en 2019 en la ciudad norteña de Manbij, cuando una explosión mató a dos militares y dos civiles, todos ellos estadounidenses, así como a otras personas de Siria, cuando realizaban tareas de patrullaje.
