La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Compañía de Turismo anunciaron hoy que aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba del COVID-19, no podrán desembarcar en San Juan.

El protocolo forma parte de un acuerdo que establecieron las agencias concernientes con la línea de cruceros Carnival Cruise Line. Carnival será la primera compañía de barcos que atracará con pasajeros en Puerto Rico desde que se desató la pandemia de COVID-19 y se prohibieron los viajes en cruceros. La parada está prevista para el próximo martes, 3 de agosto, que además marca el estreno del Mardi Gras, la embarcación más nueva de Carnival.

“Como parte de las conversaciones que hemos sostenido y el acuerdo que hemos llegado con la línea de cruceros Carnival a raíz de la orden condicionada para zarpar emitida por Los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), Puertos, Salud y Turismo han implementado salvaguardas para permitir la entrada de cruceros con pasajeros a la isla de la manera más segura posible”, sostuvo el director ejecutivo de la APPR, Joel A. Pizá Batiz.

El titular de Puertos explicó además que, como parte del protocolo, los cruceros de Carnival deberán tener un mínimo de 95% de pasajeros y tripulación vacunados contra el COVID-19. En adición a los requisitos de vacunación, los protocolos exigen a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular de PCR antes de embarcar.

Antes de abordar, la línea hará preguntas y un cernimiento de síntomas a todo el mundo.

Los no vacunados llevarán un brazalete especial para su fácil identificación.

“Antes de atracar, el crucero deberá enviar una declaración certificando el porcentaje de vacunación del barco, así como también un manifiesto de los no vacunados. Aquellos barcos que no cumplan, no podrán atracar en nuestros muelles”, destacó Pizá Batiz.

El director ejecutivo de la APPR resaltó las garantías de confiabilidad envueltas en el manejo del protocolo, en términos de cumplimiento. Tanto Puertos como Salud se han reservado el derecho de terminar estos acuerdos con la línea de cruceros si así lo entienden meritorio.