14 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presentan a Jorge Pérez como nuevo CEO de Discover Puerto Rico

El ejecutivo iniciará labores en el DMO el 15 de septiembre próximo

14 de agosto de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Pérez, actual gerente regional de ASM Global. (alexis.cedeno)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Discover Puerto Rico presentó este jueves a Jorge Pérez como su nuevo principal oficial ejecutivo.

RELACIONADAS

Como adelantó El Nuevo Día la semana pasada, Pérez sustituye a Brad Dean, quien renunció en febrero pasado, luego de aceptar una oferta para dirigir el DMO de la ciudad de St. Louis, en Missouri.

El ejecutivo trabajó como gerente regional de ASM Global desde 2020. La empresa está a cargo de la operación del Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones y el Antiguo Casino.

Pérez cuenta con un bachillerato de la Universidad Estatal de Pensilvania y una maestría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Durante el evento, participó la gobernadora Jenniffer González, quien dio un espaldarazo a Discover Puerto Rico, pero reclamó mayor coordinación y comunicación con el gobierno.

“Creo que en la visión de que existe en esta Junta de Discover Puerto Rico y el branding de Puerto Rico, pero tiene que haber comunicación y coordinación con el gobierno, porque (el DMO) se nutre de fondos públicos”, puntualizó la primera ejecutiva.

En el evento, también participó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón.

Asimismo, dijeron presente múltiples líderes de la industria turística, entre ellas Clarisa Jiménez, CEO de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en inglés), así como los hoteleros José “Peco” Suárez y Federico Sánchez.

También asistió René Acosta, copresidente de Viva Puerto Rico, la organización que reúne a los dueños y operadores de alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés).

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
