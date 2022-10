El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, afirmó hoy que los muelles están listos para volver a recibir cruceros, una industria que se vio afectada – e incluso paralizada – durante el inicio de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con el funcionario, en los pasados meses se ha mejorado la infraestructura y seguridad en los muelles, incluyendo reparaciones a los servicios relacionados a la capacidad estructural y atraque de los barcos, tales como puntos de amarre, defensas y pasarelas para pasajeros. De igual forma, repararon la instalación eléctrica en los muelles tres y cuatro para ubicar una caseta de orientación para los turistas, mejoraron la rotulación y repararon la verja de acceso a la plataforma.

“La temporada alta de cruceros inicia en noviembre y se extiende hasta abril. En la autoridad nos hemos preparado para satisfacer las necesidades de infraestructura y optimizar el servicio de las líneas de cruceros en nuestros muelles”, dijo Pizá Batiz en comunicado de prensa.

Recordó que hay doce barcos cruceros que escogieron San Juan como puerto base o homeport.

Los trabajos realizados en los pasados meses, dijo en comunicado de prensa, se suman a otros trabajos más extensos, como el dragado del puerto, la instalación de cámaras de seguridad en la bahía y la creación de una Junta Asesora de Seguridad Portuaria para la Bahía de San Juan.

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado Santiago dijo por su parte que la industria está “restableciéndose” luego de la paralización durante la pandemia, cuando los barcos cruceros dejaron de navegar. De igual forma, el huracán Fiona representó un impacto para esta industria, afirmó.

“Muestra de ello es el gran incremento en la llegada de cruceros, en calidad de puerto base, al puerto de San Juan”, dijo al agregar que se ha reportado un aumento en el número de pasajeros. “Son aproximadamente 225,948 pasajeros de cruceros de puerto base y proyecta un impacto económico de alrededor de $53 millones a la economía de Puerto Rico”.

El pasado sábado atracó en San Juan el PSJ el Celebrity Millennium, crucero que tiene 3 visitas homeport en octubre y tendrá otras 17 durante la temporada de invierno 2022. Otros cruceros que operarán como homeport en el Puerto de San Juan en esa temporada (con sus respectivas visitas) son: el crucero Star Pride, de Wind Star Cruises, que abrirá la temporada alta el 3 de noviembre; el Voyager of the Seas, de Royal Caribbean; el Disney Magic, de Disney Cruises; el SeaDream I y el SeaDream II, de SeaDream Yacht Club; el Viking Sea, de Viking Cruises; el Evrima, de The Ritz-Carlton Yacht Collection; el Norwegian Epic, de Norwegian Cruise Line; el Silver Dawn, de Silversea; el Scarlet Lady, de Virgin Voyages y el Seven Seas Splendor, de Seven Seas, con una visita en noviembre.