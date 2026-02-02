Radican medida en la Cámara para investigar operaciones de Iberia en Puerto Rico

El representante José “Conny” Varela radicó una medida para investigar las operaciones de la aerolínea española Iberia en Puerto Rico, pero en especial sobre las condiciones de las aeronaves asignadas a la ruta San Juan-Madrid.

La Resolución de la Cámara 584 ordenaría a la Comisión de Turismo de ese cuerpo legislativo a realizar una investigación “exhaustiva” sobre las prácticas de mantenimiento, conservación y operación de los aviones en uso.

Iberia opera dos vuelos diarios entre San Juan y Madrid utilizando los aviones A330-200 y A321 XLR. Este último, aunque se trata de la aeronave más moderna de la flota, solo acomoda a 182 pasajeros y cuenta con un solo pasillo.

El A330-200, mientras tanto, tiene capacidad para casi 300 pasajeros y tiene dos pasillos, lo que permite que el servicio y flujo de pasajeros a bordo sea más cómodo.

A finales de 2025, Iberia también utilizó una aeronave de la empresa Iberojet para operar la ruta, lo que aumentó el descontento.

Según relatos de pasajeros publicados en las redes sociales, Iberia habría presentado problemas para ofrecer el servicio en cabina a tiempo y que incluye, por lo general, dos comidas.

En ese momento, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) dijo que se trataba de una “situación excepcional”.

La aerolínea española Iberia repetirá hasta sus 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid, anunció este jueves la gobernadora Jenniffer González tras la firma de un acuerdo entre las partes. (Suministrada / Mariela Billoch Lecároz)

De acuerdo con datos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), entre 2010 y 2025, Iberia ha recibido al menos $13.1 millones en incentivos y compensaciones por parte del gobierno.

Si la medida se aprueba, la comisión legislativa podrá celebrar vistas públicas, requerir documentos, entrevistar personal de Iberia y realizar las gestiones necesarias para evaluar la veracidad de las quejas de las pasajeros, se informó.

“Puerto Rico merece un servicio aéreo digno y a la altura de la importancia estratégica que tiene esta ruta para nuestra economía y proyección internacional. Las quejas que he recibido no pueden ser ignoradas. Es responsabilidad de la Cámara de Representantes velar por la transparencia, la seguridad y el respeto al consumidor. Por eso le solicito a la Comisión de Turismo de la Cámara que cite a vistas públicas a representantes de Iberia”, expresó Varela en un comunicado de prensa.

“El objetivo es sencillo: garantizar que los pasajeros que viajan entre San Juan y Madrid reciban el servicio de calidad que merecen. Esta investigación permitirá identificar si existen fallas en los procesos de mantenimiento de las aeronaves, y si es necesario exigir medidas adicionales para proteger la mejor experiencia de nuestros ciudadanos y fortalecer la confianza en la calidad de nuestra industria turística”, añadió.

La investigación propuesta por el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) se produce luego de que Puerto Rico finiquitó con Iberia un nuevo acuerdo para añadir 31,000 asientos a la ruta San Juan-Madrid.

El entendido se finiquitó durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, donde Varela participó como parte de una delegación de legisladores.

Durante el evento, el representante cursó una carta al CEO de Iberia, Marco Sansavini, para destacar que algunos pasajeros lamentan que los aviones de la aerolínea “no lucen en condiciones óptimas de mantenimiento y acondicionamiento”.