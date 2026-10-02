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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Southwest anuncia nueva ruta en Puerto Rico

El servicio comenzaría en junio de 2027

2 de octubre de 2026 - 12:49 PM

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La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) estima que la nueva conexión tendrá un impacto económico de $1.3 millones. (The Associated Press)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

Southwest Airlines ampliará su operación hacia Puerto Rico con una nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), que comenzará a operar en junio de 2027 y conectará a la isla con un nuevo mercado de la región central de Estados Unidos.

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El servicio operará inicialmente los sábados entre junio y agosto de 2027 y añadirá 1,575 asientos a la oferta aérea hacia Puerto Rico. La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) estima que la nueva conexión tendrá un impacto económico de $1.3 millones.

La ruta fue anunciada por la gobernadora Jenniffer González Colón junto con la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, y Southwest Airlines.

“Cada nueva ruta representa más oportunidades para Puerto Rico y para los miles de trabajadores y comerciantes que se benefician de nuestra industria turística”, expresó González Colón.

La gobernadora destacó que la conexión permitirá atraer visitantes desde un mercado con potencial y continuar generando actividad económica. Para la CTPR, la incorporación de Kansas City forma parte de los esfuerzos para diversificar los mercados desde los cuales los viajeros pueden llegar directamente a Puerto Rico.

La agencia señaló que trabaja con las aerolíneas y otros socios de la industria para identificar mercados con potencial y oportunidades para aumentar la capacidad aérea.

“La incorporación de Kansas City a nuestra red de rutas directas nos permite continuar diversificando los mercados y acercar a Puerto Rico a nuevos viajeros”, sostuvo Robles Cancel.

La nueva conexión también amplía la presencia de Southwest en el mercado puertorriqueño y ofrece una alternativa directa para viajeros de Missouri y zonas cercanas que buscan llegar a la isla, sin depender de conexiones en otros aeropuertos.

El anuncio ocurre en momentos en que las aerolíneas continúan ajustando y ampliando su capacidad hacia San Juan tras la salida de Spirit Airlines en mayo.

Aerostar Airport Holdings, operador privado del aeropuerto, estimó a El Nuevo Día que entre 70% y 80% del tráfico que Spirit manejaba en San Juan durante 2025 podrá ser recuperado a principios de 2027, aunque no anticipó que toda esa capacidad regrese.

Spirit llegó a manejar cerca de 15% del tráfico de SJU en 2023 y bajó a alrededor de 11%. Posteriormente, rondó el 8% en 2025. Al momento de su salida, su participación estaba entre 3% y 5%.

American Airlines, por su parte, anunció que esta temporada de invierno tendrá su mayor operación en Puerto Rico en más de una década, con hasta 161 vuelos semanales desde el SJU.

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Southwest AirlinesAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport HoldingsTurismo
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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