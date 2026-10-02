Southwest anuncia nueva ruta en Puerto Rico

Southwest Airlines ampliará su operación hacia Puerto Rico con una nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) y el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), que comenzará a operar en junio de 2027 y conectará a la isla con un nuevo mercado de la región central de Estados Unidos.

El servicio operará inicialmente los sábados entre junio y agosto de 2027 y añadirá 1,575 asientos a la oferta aérea hacia Puerto Rico. La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) estima que la nueva conexión tendrá un impacto económico de $1.3 millones.

La ruta fue anunciada por la gobernadora Jenniffer González Colón junto con la directora ejecutiva de la CTPR, Willianette Robles Cancel, y Southwest Airlines.

“Cada nueva ruta representa más oportunidades para Puerto Rico y para los miles de trabajadores y comerciantes que se benefician de nuestra industria turística”, expresó González Colón.

La gobernadora destacó que la conexión permitirá atraer visitantes desde un mercado con potencial y continuar generando actividad económica. Para la CTPR, la incorporación de Kansas City forma parte de los esfuerzos para diversificar los mercados desde los cuales los viajeros pueden llegar directamente a Puerto Rico.

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La agencia señaló que trabaja con las aerolíneas y otros socios de la industria para identificar mercados con potencial y oportunidades para aumentar la capacidad aérea.

“La incorporación de Kansas City a nuestra red de rutas directas nos permite continuar diversificando los mercados y acercar a Puerto Rico a nuevos viajeros”, sostuvo Robles Cancel.

La nueva conexión también amplía la presencia de Southwest en el mercado puertorriqueño y ofrece una alternativa directa para viajeros de Missouri y zonas cercanas que buscan llegar a la isla, sin depender de conexiones en otros aeropuertos.

El anuncio ocurre en momentos en que las aerolíneas continúan ajustando y ampliando su capacidad hacia San Juan tras la salida de Spirit Airlines en mayo.

Aerostar Airport Holdings, operador privado del aeropuerto, estimó a El Nuevo Día que entre 70% y 80% del tráfico que Spirit manejaba en San Juan durante 2025 podrá ser recuperado a principios de 2027, aunque no anticipó que toda esa capacidad regrese.

Spirit llegó a manejar cerca de 15% del tráfico de SJU en 2023 y bajó a alrededor de 11%. Posteriormente, rondó el 8% en 2025. Al momento de su salida, su participación estaba entre 3% y 5%.