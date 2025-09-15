Spirit Airlines lanza vuelos desde $54.99

Spirit Airlines anunció este lunes vuelos de ida desde $54.99, con el objetivo de celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

La oferta de la aerolínea incluye vuelos a múltiples centros culturales latinos en Estados Unidos, incluyendo Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Spirit precisó que los vuelos estarán disponibles desde este lunes hasta el próximo 22 de septiembre.

“Nuestro objetivo es ayudar a nuestros invitados a estirar su dinero de viajes para que puedan experimentar nuevas culturas y lugares más a menudo”, dijo Rana Ghosh, vicepresidente senior y principal ejecutivo en Spirit Airlines, en un comunicado de prensa.

“Los viajeros que buscan explorar las tradiciones y gastronomía exquisita de los centros culturales hispanos pueden disfrutar de nuestras opciones de viaje de gran valor hacia destinos maravillosos”, agregó.

Distribución de vuelos disponibles:

Tampa (TPA) – Vuelos desde $54.99* ida

Miami (MIA) – Vuelos desde $58.99* ida

Nueva York (LGA) – Vuelos desde $59.99* ida

San Antonio (SAT) – Vuelos desde $68.99* ida

Los Ángeles (LAX) – Vuelos desde $87.99* ida

San Juan (SJU) – Vuelos desde $108.99* ida

La aerolínea detalló que las tarifas ida están sujetas a la compra anticipada de 21 días y son válidas para viajar del 15 de octubre de 2025 al 19 de noviembre próximo.

En Puerto Rico, Spirit Airlines solo opera en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), donde se ubica como la tercer aerolínea con mayor participación de mercado.

A finales del mes pasado, la empresa se acogió a la quiebra por segunda vez en menos de un año.