Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de septiembre de 2025
87°lluvia moderada
NegociosTurismo
Suscriptores
Bolsa de valores 03:10 PM
S&P 500
6584.29
-0.05%
·
Dow Jones
45834.22
-0.59%
·
Nasdaq
22141.10
0.44%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Spirit Airlines lanza vuelos desde $54.99

La oferta de la aerolínea busca celebrar la herencia hispana

15 de septiembre de 2025 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Puerto Rico, Spirit Airlines solo opera en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Agencia EFE)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Spirit Airlines anunció este lunes vuelos de ida desde $54.99, con el objetivo de celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

RELACIONADAS

La oferta de la aerolínea incluye vuelos a múltiples centros culturales latinos en Estados Unidos, incluyendo Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Spirit precisó que los vuelos estarán disponibles desde este lunes hasta el próximo 22 de septiembre.

“Nuestro objetivo es ayudar a nuestros invitados a estirar su dinero de viajes para que puedan experimentar nuevas culturas y lugares más a menudo”, dijo Rana Ghosh, vicepresidente senior y principal ejecutivo en Spirit Airlines, en un comunicado de prensa.

“Los viajeros que buscan explorar las tradiciones y gastronomía exquisita de los centros culturales hispanos pueden disfrutar de nuestras opciones de viaje de gran valor hacia destinos maravillosos”, agregó.

Distribución de vuelos disponibles:

  • Tampa (TPA) – Vuelos desde $54.99* ida
  • Miami (MIA) – Vuelos desde $58.99* ida
  • Nueva York (LGA) – Vuelos desde $59.99* ida
  • San Antonio (SAT) – Vuelos desde $68.99* ida
  • Los Ángeles (LAX) – Vuelos desde $87.99* ida
  • San Juan (SJU) – Vuelos desde $108.99* ida

La aerolínea detalló que las tarifas ida están sujetas a la compra anticipada de 21 días y son válidas para viajar del 15 de octubre de 2025 al 19 de noviembre próximo.

En Puerto Rico, Spirit Airlines solo opera en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), donde se ubica como la tercer aerolínea con mayor participación de mercado.

A finales del mes pasado, la empresa se acogió a la quiebra por segunda vez en menos de un año.

La aerolínea arrastra acreencias entre $1,000 millones y $10,000 millones. Al acogerse a la bancarrota, se espera que Spirit centre sus vuelos en mercados clave, ajuste el tamaño de su flota y realice cambios en su estructura de costos.

Tags
TurismoSpirit Airlines
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: